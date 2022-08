Podcast: Kožeňáci, štěňátka a drag queen. Střílí se Prague Pride do vlastní nohy? Ne, tvrdí ředitel Bílý

Týdenní duhový festival rovnosti a svobody skončil v neděli 14. srpna. Tradiční karnevalový pochod Prahou letos spíš připomínal procházku hlavním městem. Chyběly alegorické vozy a ulicemi se nerozléhala hlasitá taneční hudba tolik, jako tomu bylo zvykem v minulých ročnících. Ubylo také osob, které se v průvodu veřejně hlásí ke svým sado maso zálibám, oblékají se do latexových nebo kožených oblečků a na vodítkách mají svá lidská štěňátka.

Právě o těch posledních jmenovaných se uvnitř komunity vedou spory, zda-li neškodí aktivitám ostatních queer osob, které chtějí stejná práva jako heterosexuální většina. Média totiž kvůli zvýšení sledovanosti svého obsahu prezentují především polonahé a výstřední muže a ženy, které ale tvoří pouze malý zlomek průvodu. Nezúčastnění lidé tak skrze média mohou mít pocit, že každý gay, lesba, bisexuál, transgender a tak dále má ve skříni bičík a v kleci dva otroky. Nebo že si po Praze chodí běžně v titěrných tangách a bikinách.

Může přijít kdokoliv

Podle ředitele Prague Pride festivalu Toma Bílého se o negativním obrazu komunity skrze průvod vede složitá debata uvnitř festivalu a napříč organizacemi. "V podstatě jde podle mě o to, které základní hodnoty si dáte na to první místo. A pro mě na tom prvním místě je lidskoprávnost našeho festivalu, je to inkluzivita festivalu, je to přijetí, je to respekt vůči všem nejrůznějším skupinám lidí," říká zkušený odborník z neziskového sektoru a dodává: "Samozřejmě chápu, že pro některé lidi je to třeba příliš. Když vidí, že jsou v průvodu pejskové nebo polonazí lidé a tak dále. Já to beru tak, že průvod Prague Pride je veřejné shromáždění a myslím si, že toho shromáždění se může zúčastnit každý, kdo neporušuje zákon," hájí základní ideu Prague Pride.

Zároveň upozorňuje na to, že podobné explicitní scény můžeme vídat i na českých hudebních festivalech, kde si "toho v podstatě nikdo moc nevšimne, dokud to je v rámci hetero společnosti, ale jakmile se tohle to stane na festivalu Prague Pride, tak se to hned objeví někde na sociálních sítích. Hned se fotka nebo video té osoby někde objeví a připíše se to naší komunitě, což je ale naprosto nerelevantní."

Průvod tak zůstane podle ředitele beze změn a nadále v něm bude moci jít kdokoliv, kdo neporušuje zákon. Co se týče samotného festivalu, tak organizátoří každoročně rozvíjí festivalový program. Letos bylo pro návštěvníky přichystáno 150 akcí, což je o 30 více než v minulém roce. Doprovodný program podle ředitele reprezentuje zásadní témata pro komunitu a otevírá diskuzi, ať už o lidských právech LGBTQ+ lidí v Česku a v dalších zemích, o adopci dětí pro gaye a lesby nebo o manželství pro všechny.

Proč letos nebyly v průvodu alegorické vozy, jakou budoucnost bude mít Prague Pride, a proč 8 milionů korun pro současnou podobu festivalu nestačí, prozradil v Blesk Podcast ředitel Prague Pride Tom Bílý: