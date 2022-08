Podle současné legislativy je používání zpomalovačů hoření na bázi organofosfátů povolené, ukázaly se být bezpečnějšími než dřívější halogenové zpomalovače. Zpráv, že ani organofosfáty nemusí být zcela v pořádku, ale v posledních letech přibývá.

Komentář amerických vědců, který byl zveřejněn v magazínu Environmental Health Perspectives podotýká, že organofosfáty se používají už tak často a obsahuje je tolik produktů, že je tím ohrožen vývoj mozku nejmenších dětí. Toto riziko je navíc podle výzkumníků mnohem větší, než kdokoliv předpokládal.

Že jsou organofosfáty jedové, je známá věc. Přeci jen je obsahují bojové látky jako sarin nebo novičok, dále je můžeme najít v pesticidech. Jejich využití ve zpomalovačích hoření bylo však považováno za relativně bezpečné, proto je také najdeme kromě elektroniky a dětských sedaček třeba v nábytku nebo stavebních materiálech.

„Použití organofosfátů ve všem, od televizorů po autosedačky, se rozšířilo na základě falešného předpokladu, že jsou bezpečné. Bohužel tyto chemikálie se zdají být stejně škodlivé, jako chemikálie, které měly nahradit. Jen působí jiným způsobem,“ konstatuje neuroendokrinoložka Heather Patisaulová z Noth Carolina State University.

Hlavní problém podle ní je, že organofosfátové estery se pravidelně dostávají z produktů ven do vzduchu a do prachu, čímž ulpívají prakticky na všem. I na potravinách, které konzumujeme. Přítomnost této chemikálie byla tak zjištěna u veškerých subjektů, které vědci testovali. Nejhorší to bylo u malých dětí, kvůli tomu, jak si neustále něco strkají do pusy. Přitom právě u nich látky dokážou vyvolat nejhorší reakci.

Řešení? Výrazně omezit používání

„Organofosfátové estery ohrožují vývoj mozku celé generace,“ konstatuje spoluautorka studie Linda Birnbaumová, která v minulosti šéfovala americkému Národnímu ústavu pro environmentální zdravotní vědy (NIEHS). „Pokud jejich používání ihned neomezíme, následky budou vážné a nevratné,“ dodává Birnbaumová.

Společně s dalšími autory studie vyzývá k tomu, aby se organofosfátové estery přestaly používat ve všech produktech, kde nejsou absolutně nutné. Vlády zemí a průmysl měly začít hledat alternativy a investovat do řešení, která nejsou tolik toxická, říkají vědci.

„Organofosfátové estery v mnoha produktech neplní žádnou klíčovou funkci, avšak představují vážné riziko, hlavně pro naše děti,“ podotýká další spoluautorka studie Carol Kwiatkowski. „Je naléhavé, aby výrobci produktů kriticky přehodnotili použití zpomalovačů hoření a změkčovadel na bázi organofosfátových esterů – mnohé mohou způsobit více škody než užitku,“ je přesvědčena.