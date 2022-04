Nela Moravcová prožila brutální utrpení, kdy ji v roce 2017 v pražských Holešovicích znásilnil soused. Z traumatické zkušenosti se nedokázala sama dostat, proto se pokusila o sebevraždu skokem z okna. Po nešťastném pokusu skončila na vozíčku. Blesk.cz její příběh dlouhodobě sledoval.

Také díky němu se Nele podařilo na sbírkové platformě Donio vybrat v rámci její sbírky několik set tisíc korun na to, aby si po následcích pokusu o sebevraždu mohla dovolit nákladné rehabilitace. Díky nim se naplno vracela do plnohodnotného života. Po všem trápení, po všech traumatech, kterými si prošla a které by si nezasloužil nikdo. Vzdor jim tu byla pro druhé, a když to bylo v jejích silách, snažila se pomáhat.

Na Nelině facebooku i instagramu se teď objevila těžce uvěřitelná zpráva. „Se zármutkem oznamujeme, že nás v pátek 22. dubna 2022 ve večerních hodinách, po krátké a intenzivní nemoci, opustila Nela. Prosíme o tichou vzpomínku a respekt k soukromí truchlící rodiny a nejbližších,“ uvádí v prohlášení blízcí. Blesku smutnou zprávu potvrdil zdroj z jejího blízkého okolí.