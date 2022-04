Útok na naše peněženky: Pražská plynárenská zdražuje o 39 procent, přidá se MND. Chystají se i další?

„Vzhledem k nadále přetrvávajícímu nepříznivému cenovému vývoji na velkoobchodních trzích, je s účinností od 1. 6. nucena Pražská plynárenská přistoupit u části zákazníků ke zvýšení prodejní ceny zemního plynu, a to celkově v průměru o 39 procent,“ oznámila včera společnost, která dodává energie 425 tisícům odběratelů. Energetická drahota trvá už od loňského roku, a teď ji ještě znásobil ruský vpád na Ukrajinu.

Stovky měsíčně

Zvýšení ceny u Pražské plynárenské se dotkne těch, kteří využívají ceník Standard, popřípadě produkty na něj navázané. Firma počítá s tím, že domácnost, která využívá zemní plyn na vaření v bytě s ročním odběrem 0,4 megawatthodin (MWh), zaplatí navíc 36 korun měsíčně. Celkem 363 korun měsíčně ale bude muset přihodit domácnost, která využívá zemní plyn na vaření a ohřev vody v bytě s ročním odběrem 4 MWh.

Přidá se i MND

U Pražské plynárenské jde o třetí zvednutí cen za posledního půl roku. Ovšem v tomto trendu nezůstane sama. Zdražit plyn i elektřinu od 1. června plánuje i společnost MND, která má skoro 118 tisíc zákazníků. „S ohledem na současnou situaci a pokračující rostoucí ceny komodit musíme reagovat a upravit ceny našich základních ceníků,“ sdělil Blesku Jan Sýkora, šéf marketingu a komunikace firmy.

Co další plynaři?

MND (117 534 zákazníků)

Cena za 1 MWh se od června zvýší u produktu »Plyn z první ruky s 6 % prémií za věrnost« z nynějších 1659 Kč na 2143 Kč (+ 484 Kč/+ 29,2 %).

Z 1765 Kč na 2280 Kč vzroste cena MWh u produktu »Plyn z první ruky«, tedy o 515 Kč, což je 29,2 %.

Innogy (téměř 1,2 milionů odběratelů)

„Innogy zvýšila ceny zemního plynu u základního produktu Standard už v březnu, a to o 19 %. Další zvyšování cen aktuálně nechystáme,“ ujišťuje mluvčí Pavel Grochál.

ČEZ (562 tisíc domácností)

„Ceníky na dobu neurčitou jsme zvedali jednou, a to na přelomu roku, a nadále je držíme na stejných úrovních,“ uvedl mluvčí Roman Gazdík.

Centropol (66 tisíc odběratelů)

„Lze očekávat, že k úpravám cen pro koncové zákazníky dojde, ale v současné době to není aktuální,“ napsala mluvčí Monika Bartošová.

E.ON (zhruba 250 tisíc odběratelů)

„Další zvyšování cen (firma zdražila plyn v lednu o 16 % – pozn. red.) v tuhle chvíli neplánujeme, ale v brzké době ho nemůžeme kvůli vývoji na trhu ani vyloučit,“ uvedla mluvčí Martina Slavíková.

Analytik společnosti ENA Jiří Gavor: Příští topná sezóna? Plyn za dvojnásobek!

Proč plyn už zase zdražuje?

„Velkoobchodní ceny jsou extrémně vysoké. Dodavatelé trpí tím, si musí půjčovat. Pražské plynárenské se to přímo týká, požádala Prahu o dvoumiliardovou půjčku (rada města půjčku tento týden odsouhlasila – pozn.red). Finančních prostředků je tedy málo a to vede dodavatele k tomu, že nemůžou otálet. Za normálních okolností by mohli zvolnit promítání velkoobchodních cen do těch konečných. Nicméně když jsou takové nároky na likviditu, tak se to musí promítat častěji.“

Zdraží i další dodavatelé?

„Většina dodavatelů vlastně zdražila od loňského podzimu už třikrát. Na začátku té energetické krize se to interpretovalo tak, že šlo o nezodpovědné chování jednoho dodavatele, že Bohemia Energy se nepřipravila a nenakoupila zásoby dopředu. Teď je ale vidět, že problémy s vysokými cenami se nevyhnou ani těm nejzavedenějším.“

O kolik to ještě bude?

„Před další topnou sezónou se zřejmě dočkáme toho, že cenová úroveň u zemního plynu bude ve srovnání s tím, co bylo v předchozím roce, tedy ještě před Bohemia Energy, zhruba na dvojnásobku.“

Má cenu fixovat?

„Fixace je výhodná pro odběratele ve chvíli, kdy ceny energií jsou nízko a tím se podaří oddálit to zdražování. V situaci, kdy jsou ceny permanentně vysoko, by to byla jen obrana proti velice negativnímu výhledu, že ceny budou neustále stoupat.“

Co by mohlo přinést zlom cen?

„V případě plynu jsou jasné geopolitické faktory. Pokud by se podařilo dosáhnout zastavení horké fáze konfliktu na Ukrajině, aspoň dosáhnout nějakého příměří, to by určitě byl velice citelný impuls k poklesu cen. Velká část lidí a organizací s napětím očekává první polovinu května.“

Proč?

Jednak je tam 9. květen, který může být určitý psychologický moment, kdy ruská strana vyhlásí, že jejích cílů bylo dosaženo a nyní je čas na jednání. V 1. polovině května také bude splatnost faktur pro Gazprom za duben. A tam se vlastně ukáže, jestli ten kompromisní návrh (dekret Putina, aby Západ platil za ropu dál v eurech nebo dolarech do Gazprombank a ta je převedla na ruble – pozn. red.), bude fungovat nebo ne. Ale pokud se fyzicky zastaví tok ruského plynu, už to nebude jen o ceně, která vyletí na mnohonásobky. Bude to o zajištění dodávek jako takových.“

Vláda: Pomoci má kotlíková dotace

Další cestou, jak pomoci lidem ohrožených nebo zasažených energetickou chudobou, je podle rezortů práce a životního prostředí zacílit tzv. kotlíkové dotace na nízkopříjmové domácnosti. Pokud mají příjmy do 14 242 korun na hlavu, stát jim pokryje 95 procent nákladů na výměnu. Peníze mohou využít na výměnu nevyhovujících kotlů na dřevo či uhlí za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či plynový kondenzační kotel. Ministerstvo práce také spolu s Úřadem práce vytipovalo zhruba 12 tisíc možných příjemců dotací, které aktivně oslovilo emailem, další lidi pak bude kontaktovat přímo pracovní úřad.

O podporu bude možné si říct do konce srpna, a to od chvíle, kdy daný kraj zveřejní výzvu k podávání žádostí. Pomoc od státu má pokrýt 95 procent nákladů spojených s pořízením nového kotle, ale i tady budou platit omezení. Dotace na pořízení kotle na biomasu bude do výše 130 tisíc korun, na tepelné čerpadlo pak z eráru žadatel dostane maximálně 180 tisíc. A kdo si objednal výměnu kotle do konce dubna, nebo už nový kondenzační kotel má, může získat podporu do 100 tisíc korun.