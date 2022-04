Infanrix hexa se používá k očkování proti šesti nemocem u dětí od 2 měsíců. V ČR je každoročně objednáváno cca 400 tisíc dávek.

Jedná se o takzvanou hexavakcínu, tedy očkování proti šesti chorobám zároveň, konkrétně proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, hepatitidě B a bakterii Haemophilus influenzae b.

Jak potvrdila Blesk Zprávám MUDr. Hana Cabrnochová, místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a členky výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP, od 1. ledna do roku 2025 byla vybrána tato vakcína na základě výběrového řízení k očkování, ale bohužel stále není k dispozici.

Lékařka: Je to pro nás komplikace

„Malé zásoby byly začátkem roku, ale nyní nejsou. Další by měly být snad koncem dubna, nebo začátkem května. Je to pro nás komplikace. Existuje i alternativa vakcíny (Hexacima), která se používala k očkování do loňského roku. Aktuálně je problém, že jako Česká vakcinologická společnost doporučujeme očkovat první dvě dávky přednostně stejnou vakcínou,“ řekla k tomu Carbnochová.

Někteří lékaři už ale podle ní podali první dávku Infanrixu hexa, ale nemají druhou. V těchto případech je nutné postupovat individuálně. „Aktuálně doporučujeme nezahajovat očkování touto vakcínou nebude-li k dispozici i druhá dávka pro dokončení základního očkování v intervalu 2 měsíců mezi dávkami,“ dodává Cabrnochová.

Chybí vakcíny pro desetileté děti

Světová zdravotnická organizace (WHO) v mimořádných situacích připouští použití jiné vakcíny, Česká vakcinologická společnost doporučuje první dvě dávky očkovat stejnou vakcínou.

Podle dětské lékařky MUDr. Jany Kulhánkové mají pediatři k dispozici jiné očkovací látky, které jsou rovnocenné a je jich dost. Podle ní se už od začátku roku potýkají pediatři s výpadky očkovacích látek, i když se stav postupně uklidňuje.

To potvrzuje i Cabrnochová. „Například jsou limitovány posilující dávky pro desetileté děti. Výpadky pozorujeme od konce roku, protože se přechází na vakcíny od jiných výrobců a bohužel to neprobíhá hladce. Navíc se musely přiobjednat vakcíny i pro dětské uprchlíky z Ukrajiny,“ říká Cabrnochová.

Bude dost dávek i pro ukrajinské děti?

V současné době se také řeší očkování ukrajinských uprchlíků. České i ukrajinské děti se povinně očkují proti záškrtu, tetanu, černému kašli, poliomyelitidě a nákazám způsobených Haemophilus influenzae typ b, proti virové hepatitidě typu B, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím MMR. Některé vakcíny jsou na Ukrajině jiné než v ČR, ale dají se tuzemskými nahradit.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) po jednání s eurokomisařkou pro zdravotnictví Stellou Kyriakidesovou řekl, že s EU jedná o dodávkách asi 30.000 dávek těchto vakcín.

Blesk Zprávy oslovily i resort zdravotnictví s dotazem, zda bude skutečně dostatek očkovacích látek a proč mají některé výpadky, na odpověď stále čekáme.

Za výpadek nemůže situace na Ukrajině

Výpadek Infanrix Hexa potvrzuje i Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), už od 21. ledna, z výrobních důvodů

„Dostupnost léčivých přípravků SÚKL monitoruje každý den, s ohledem na přicházející množství občanů Ukrajiny udělalo Ministerstvo zdravotnictví ČR spolu v součinnosti se SÚKL některé preventivní kroky týkající se zajištění dostupnosti léčivých přípravků. Šlo například o zařazování některých skupin léčiv na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit,“ řekla Blesk Zprávám mluvčí SÚKL Klára Brunclíková.

Tím má SÚKL možnost kontrolovat vývoz léčivých přípravků do zahraniční a v případě ohrožení dostupnosti vývoz těchto léčivých přípravků zakázat.

„Výpadek v dostupnosti léčivého přípravku INFANRIX HEXA však se situací na Ukrajině nesouvisí, dodávky byly přerušeny již na konci ledna 2022,“ upozornila Brunclíková.