Přes 60 let bádají čeští egyptologové na rozlehlém pohřebišti Abúsír v Egyptě. Na jaře 2021 vydaly písky pouště své další tajemství. V hluboké šachtě odborníci odkryli mumifikační depozit s 370 nádobami, což je množství, jaké žádný jiný tým ještě nenašel. Kdo asi byl tajemný Wahibre-meri-Neit, jemuž sklad patřil, prozradil v Blesk Podcast egyptolog Jiří Janák.

Na jih od Káhiry, na dohled od prastaré Džoserovy pyramidy leží Abúsír. Archeologické naleziště, s nímž je spjatá česká egyptologie. Abúsír je veliké pohřebiště, na němž se nepřetržitě pohřbívalo v průběhu celých egyptských dějin. Pokrývá zhruba 3000 let egyptské civilizace. „A právě to jej činí významným výzkumným místem,“ vysvětlil docent Jiří Janák z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Karlovy univerzity.

Podle odborníka na staroegyptské náboženství se zde pohřbívali lidé na různých sociálních úrovních. „Takže tam máme pyramidy panovníků, hrobky vezírů, hodnostářů, ale také hrobky vyšší střední třídy. Na základě všech těchto dat můžeme získat dobrý obraz o celé egyptské společnosti,“ jmenuje osoby, jež byly do hrobek uloženy.

Sklad po mumifikaci

Vykopaný mumifikační depozit se datuje do dob 26. nebo 27. dynastie, tedy do poloviny 6. století, kdy se v oblasti Středozemního moře rozpínala Perská říše a v brzké době měla změřit svou sílu s řeckými státy. Podle egyptologa je šachta o rozměrech 5x5x15 metrů výjimečná množstvím nádob, které do ní byly uložené. "Když jsme začínali, tak jsme si mysleli, že jich najdeme maximálně 70, ale bylo jich o tři sta tolik,“ dodává Janák s úsměvem.

„Mumifikační depozit je rituální sklad nebo rituální úložiště všech možných zbytků po mumifikačním obřadu. Můžeme si to představit tak, že ta samotná mumifikace probíhala v jakési dílně, kde určení kněží prováděli proces balzamování. Všechno, co během těch několika desítek dní v dílně použili, bylo rituálně pohřbeno s majitelem hrobky, protože se to dotklo jeho těla během mumifkace,“ vysvětluje odborník.

Nádoby vypadaly podobně jako staré řecké amfory, jen mají širší hrdlo, aby toho více obsáhly. „Nacházíme zde nádobky, ve kterých bylo původně kadidlo, myrha, různé oleje, balzámy a především natron, což je substance, s níž egypťané vysušovali mrtvá těla. A jsou tam i třeba uhlíky z ohniště,“ odkrývá vše, co zůstalo pohřbeno několik století. Pozvednuté obočí archeologů způsobily i 4 kanopy, což jsou keramické nádoby, do nichž byly během mumifikace umístěné tělesné orgány zemřelého. Bývají součástí pohřební komory, ale v tomto případě ležely na vrcholu v rozích šachty a byly neobvykle prázdné: "Ještě nikdy nebyly v mumifikačním depozitu objevené,“ říká k jedné ze záhad odborník.

Kdo je Wahibre?

Dalším nevyřešeným tajemství je, komu patří tak plný mumifikační depozit a kde má tato osoba hrobku? Podle Janáka patří depozit významnému vysokému hodnostáři jménem Wahibre-meri-Neit. "Jeho jméno v překladu znamená Wahibre milovaný Neitou. Wahibre je jméno panovníka a Neit zase jméno bohyně. Takže ten člověk ve svém jménu odkazoval na panovníka i bohyni. Doufal, že skrze jméno získá dvojí ochranu,“ popisuje vznik jeho jména. Zajímavé je, že v depozitářích muzeí po světě se nachází věci, jež patří Wahibre-meri-Neitovi. Podle Janáka nyní musí ověřit, jestli se jedná o stejnou osobu.

K určení identity by jim mohla pomoci i neprozkoumaná hrobka vedle objevené šachty. „Předpokládáme, že je to hrobka, k níž ten mumifikační depozit patří, ale jak říkají naši egyptští spolupracovníci ‚Pravdu ukáže až motyka,“ a pracovníci by se k ní měli začít prokopávat už letos v dubnu.