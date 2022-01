ONLINE: Vichřice v Česku zabíjela! Na muže spadla zeď, nehod přibývá. Sledujte radar Blesku

Z vlaku z Budapešti do Prahy, který musel dnes na Břeclavsku zastavit kvůli poškozené troleji, není kvůli nedostupnému terénu možná evakuace cestujících. ČTK to řekl mluvčí Českých drah Lukáš Kubát. Ve vlaku je asi 70 cestujících, kteří budou muset odhadem do 15:00 čekat na odtah vlaku. Nyní v něm nejde elektrický proud. Podle Kubáta jsou ale vozy novější a tepelně izolované. Lidé by podle něj neměli vlak opouštět.

Vlak musel zastavit po 11:00, protože na trakční vedení ve větru popadaly stromy. Od té doby vlak stojí a je bez proudu, a tedy bez přísunu tepla. Původně se zvažovala evakuace cestujících a náhradní autobusová doprava.