Silniční dopravce začíná vedle zdražování paliva a energií trápit také rostoucí nedostatek kapaliny AdBlue. Podle distributorů vzrostla poptávka po AdBlue o 70 až 100 procent. Bez ní je podle dopravců ohrožen provoz většiny současných nákladních vozidel. V posledním týdnu navíc velkoobchodní cena AdBlue stoupla zhruba na trojnásobek, uvedlo dnes sdružení dopravců Česmad Bohemia. Blesk Zprávy zaznamenaly, že cena adBlue na čerpací stanici u Prahy přes noc na pátek vzrostla z 51 na 95 korun na litr. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO) ve čtvrtek po jednání speciálního týmu uvedl, že doporučí vládě pořídit základní množství do státních rezerv pro potřeby integrovaného záchranného systému.

Možným řešením situace se dnes zabýval speciální tým složený ze zástupců ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva dopravy, Správy státních hmotných rezerv, Svazu chemického průmyslu, společností Čepro a Česmad.

„Občasné výpadky nabídky AdBlue u prodejců jsou v této době zejména z logistických důvodů, a to v důsledku vyšší poptávky. Přesto jsme se dnes dohodli, že se obratem vyhodnotí nejbližší kapacita evropských výrobců a našich dopravců, dále požadavky distributorů a prodejců, s tím, že se bude na denní bázi operativně monitorovat nabídka a poptávka,“ uvedl Havlíček. Dodal, že doporučí vládě, aby Správa státních hmotných rezerv současně spustila proces na pořízení základního množství AdBlue do státních rezerv. „Ale pouze pro budoucí potřeby integrovaného záchranného systému, větší množství není nezbytné pořizovat,“ míní.

Dopravci varují před tím, že při přerušení dodávek kapaliny hrozí zastavení prakticky všech nákladních vozidel, autobusů i stavebních strojů. To by následně mohlo vést i k omezení zásobování čerpacích stanic a výrobců. Bez aditiva AdBlue se s začátkem emisní normy Euro 5 po roce 2011 totiž podle dopravců neobejde takřka žádné nově vyrobené užitkové vozidlo, s platností normy Euro 6 je ke svému provozu potřebují i mnohá osobní vozidla se vznětovým motorem.

Největším výrobcem aditiva AdBlue je v regionu slovenská firma Duslo, která patří do skupiny Agrofert. ČTK skupinu oslovila s dotazem na současnou situaci kolem výroby kapaliny.

Dopravci upozorňují na to, že už zaznamenali lokální výpadky v dodávkách AdBlue. „Pevně věřím, že s množícími se zprávami o problémech s AdBlue nenastane panika s vykupováním do zásoby, která by mohla vést ke skutečnému nedostatku. Touto situací, která se může opakovat i kdykoliv v budoucnosti, se musí neprodleně zabývat i vláda v souvislosti s tvorbou hmotných rezerv,“ podotkl generální tajemník Česmadu Vojtěch Hromíř.

Dopravci nyní řeší také postupné zdražování paliva a energií, problémy mají také s nedostatkem některých základních materiálů. Podle firem hrozí zdražování dopravy do konce roku až o čtvrtinu.