HPV virus neohrožuje jen dívky: Chlapcům hrozí rakovina. Očkujte své děti, vzkazují lékaři

„Ve své ordinaci pacientům nejčastěji sděluji diagnózu genitálních bradavic nebo přednádorových a nádorových stavů. I přes osvětu o hrozbách HPV se ale bohužel stále setkávám s velkým počtem nových pacientů v pokročilých stadiích nemoci,“ říká gynekolog MUDr. Michal Mihula z Městské nemocnice Ostrava.

Gynekolog: Pacienti se stydí mluvit o intimních problémech

Včasné zachycení obtíží spojených s předchozí nákazou HPV viry podle něj ovlivnila i pandemie koronaviru, protože pacienti se k lékaři báli přijít, aby se nenakazili. „Řada pacientů použila koronavirus trochu jako výmluvu, aby prohlídku u lékaře oddálila. Stydí se a nechtějí o svých intimních problémech mluvit. To je samozřejmě chyba, protože čím dříve k lékaři přijdou, tím rychleji a účinněji jsme jim schopni pomoci,“ vysvětluje MUDr. Mihula.

HPV je vůbec nejčastější sexuálně přenosnou infekcí a v životě se s ní setká až 80 % mužů. Mají tak stejné riziko jako ženy se HPV infikovat. Většinou si tělo s infekcí samo poradí bez dalších následků, v některých případech ale může dojít k rozvoji závažných onemocnění, jako je například rakovina anu, jejíž výskyt každoročně stoupá. Kromě úplné sexuální abstinence včetně dotyků a mazlení je nejúčinnější prevencí očkování proti HPV.

Povědomí o vakcinaci chlapců je nízké

Česká republika byla v roce 2018 třetí zemí na světě, která zavedla u 13letých chlapců hrazení vakcinace ze zdravotního pojištění. Jejich proočkovanost je však i přesto stále velmi nízká. V letech 2018 a 2019 se u 13letých chlapců pohybovala pouze okolo 29,7 %. „Povědomí o tom, jak moc důležitá je pro chlapce vakcinace proti HPV, je stále nízké. Dříve se infekce spojovala především s rakovinou děložního čípku u žen. Nyní již víme, že HPV viry mohou způsobit i řadu dalších nemocí u mužů a že pomocí vakcinace jim lze předcházet. Očkovaný chlapec navíc zároveň chrání i svou partnerku,“ říká MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP.

Rakovina se těžko odhalí

Specialisté doporučují naočkovat dívky i chlapce ještě před začátkem jejich sexuálního života. Vhodná je k tomu například 13letá preventivní prohlídka. „Předpokládáme, že v tomto věku dítě ještě není sexuálně aktivní, a navíc máme studie, které potvrzují, že si právě v tomto období tělo utvoří nejvíce protilátek. Rodiče si občas nechtějí připustit, že i jejich dítě začne sexuálně žít, a nad očkováním z tohoto důvodu bohužel neuvažují,“ doplňuje MUDr. Šebková.

V boji s rakovinou způsobenou HPV viry jsou důležitá preventivní vyšetření. Zatímco ženy pravidelně dochází na screening děložního hrdla, pro muže žádné podobné pravidelné vyšetření, které by například včas odhalilo rakovinu anu, neexistuje. „Očkování chlapců je proto velmi důležité. K lékařům se muži dostanou obvykle až v pokročilých stadiích nemoci, kdy pociťují závažné potíže,“ říká MUDr. Mihula a dodává: „Víme, že očkování před tím, než se děti setkají s HPV infekcí, je nejúčinnější. Určitě ale podporuji také vakcinaci těch, kteří jsou již sexuálně aktivní. Podle našich dosavadních zkušeností je i u těchto lidí po očkování menší pravděpodobnost, že se nemoci způsobené HPV rozvinou.“

Rakovina děložního čípku u Češek

V Česku lékaři ročně objeví rakovinu děložního čípku u více než 800 žen, téměř 400 z nich na něj zemře. Postihuje zejména ženy v plodném věku, maxima výskytu dosahuje ve věku 45 let. Drtivou většinu případů karcinomu děložního hrdla způsobují HPV (až 99 % z nich), které jsou v populaci vysoce rozšířené. V současné době jsou genitální typy HPV nejčastěji sexuálně přenosnou virovou infekcí. V průběhu života se s ní setká až 80 % sexuálně aktivních žen a mužů, přičemž k první infekci dochází velice záhy po zahájení sexuálního života.

Všechny vakcíny by mohly hradit pojišťovny

Letos poslanci v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění schválili možnost hrazení všech vakcín proti HPV, tedy i těch vícevaletních, s nejširší ochranou. Novela má nabýt platnosti už od 1. 1. 2022. Do té doby, tedy do konce letošního roku, však musí ministerstvo zdravotnictví o této změně rozhodnout vyhláškou.

Světová zdravotnická organizace (WHO) a Evropská unie (EU) si stanovily cíle, které vyzývají k vymýcení rakoviny děložního čípku. K jejich naplnění je mimo jiné třeba prevence a vysoká proočkovanost, které lze docílit tím, že vakcíny s co nejširší ochranou budou nabídnuty co největšímu počtu osob, aniž by byla limitací jejich cena. Na 17. listopadu připadá Světový den cervikálního karcinomu a WHO při jeho příležitosti připomene rok od vyhlášení zrychlení úsilí o eliminaci rakoviny děložního čípku na celém světě.