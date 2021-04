Stejně jako naše země zaostává s očkováním proti covidu-19, podobné je to i u očkování mladých dívek a chlapců proti HPV viru. Přestože v Česku úmrtnost žen na karcinom děložního čípku postupně klesá, ve srovnání se zbytkem EU je stále vysoká. Každých 20 hodin zemře na rakovinu děložního čípku v nás jedna žena Podle lékařů jsou na vině dezinformace o vakcíně. Kvůli pandemii koronaviru navíc návštěvnost screeningů poklesla a současná situace příliš nenahrává ani nepovinnému očkování. Přitom očkování proti HPV viru může v dospělosti zachránit život.

Každých 20 hodin zemře na rakovinu děložního čípku v České republice jedna žena. Podle odborníků by se přitom tato čísla mohla stát minulostí – s pomocí očkování. Proti lidskému papilomaviru (HPV), který rakovinu způsobuje, se však v tuzemsku neočkuje dostatek dětí. Přestože vakcína je již řadu let hrazená ze zdravotního pojištění, proočkovanost se pohybuje pouze kolem 60 % u dívek, 30 % u chlapců a stále klesá. Čeští lékaři dávají za příklad státy, které směřují k brzkému vymýcení nemocí spojených s HPV. Jsou to například Austrálie nebo Švédsko. K vymýcení nemocí vede kromě očkování i pravidelný screening.

Nádory u žen v mladém věku

„V současné době se pohybuje kolem 6 úmrtí na 100 000 žen. Vyspělé země jako Finsko nebo Francie přitom stlačily úmrtnost na 2 na 100 000 žen,“ popisuje MUDr. Vladimír Dvořák, předseda České gynekologické společnosti ČLS JEP. Podle něj je však vedle očkování klíčový i pravidelný screening, který ženy v Česku také zanedbávají. Nádory v počáteční fázi přitom lékaři u žen objevují už v mladém věku. „Samozřejmě platí, že čím dříve se podaří změny na děložním čípku zachytit, tím účinnější je léčba,“ vysvětluje MUDr. Vladimír Dvořák. Podle něj je stále vysoké procento pacientek, u kterých se nádor podaří objevit až v pokročilejším stádiu.

Podle expertů zavedlo Česko všechna opatření, která jsou potřebná k vymýcení chorob spojených s HPV. I přes dobře připravenou infrastrukturu se však zatím nedaří zvrátit klesající trend zájmu o očkování.

Lékaři bojují s dezinformacemi

Na vině je podle lékařů obecná nedůvěra lidí v očkování, podporovaná různými dezinformacemi a fake news. Ty jsou čím dál více typické pro Středoevropský region.. „Obecné povědomí o rizicích spojených s HPV stoupá, lékaři navíc rodiče na očkování upozorňují při preventivních prohlídkách ve 13. roce dítěte. Poslední roky ale musíme bojovat s náladou společnosti zaměřenou proti očkování obecně. Té část rodičů podléhá a své děti očkovat nenechají – přitom je vakcínou mohou ochránit před zdravotními problémy v dospělosti,“ říká MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR. Podle ní by mohla pomoci i osvěta mezi samotnými dětmi, nejen rodiči. „Bylo by vhodné, kdyby se to dozvěděly třeba ve škole v rámci vyučování,“ dodává lékařka.

Austrálie virus brzy vymýtí

Australská vláda zavedla bezplatný plošný očkovací program proti HPV nejprve v roce 2007 pro dívky, později zavedla i očkování chlapců. Odborníci odhadují, že se rakovina děložního čípku v Austrálii loni objevila v 7 případech na 100 tisíc žen, a to právě díky dlouhodobě vysoké proočkovanosti a návštěvnosti screeningu. Hranice vzácného onemocnění je už 6 případů na 100 tisíc žen. Poklesl i výskyt genitálních bradavic. „Austrálie je v tomto ohledu světovým premiantem, povědomí o očkování je tam velmi vysoké a také jejich přístup k němu je zodpovědnější než u nás,“ říká MUDr. Vladimír Dvořák. .Australská populace 15letých dětí je proti HPV proočkovaná z 90 % u dívek a 80 % procent u chlapců.

Proočkovanost 90 % v Česku? Vzdálený cíl

Podle odborníků je cíl 90% proočkovanosti v Česku v současnosti vzdálený. „Takto vysokou míru v Česku nemají ani některé povinné vakcíny. O vymýcení nemocí způsobených HPV samozřejmě usilujeme, ale pro začátek bych byla ráda, abychom zvrátili ten klesající trend a proočkovanost začala znovu stoupat,“ popisuje MUDr. Hülleová.

Očkování i prevenci komplikuje pandemie

V Česku se v roce 2018 podle odhadů nechalo naočkovat 60,2 % dívek a 29,7 % chlapců ve věku 13 let. Tuzemský systém je přitom podle MUDr. Dvořáka nastaven dobře. „Stejně jako v Austrálii u nás hradíme vakcinaci jak dívkám, tak hochům, v České republice je to ve věku 13 let.

Během pandemie koronaviru návštěvnost screeningů poklesla a současná situace příliš nenahrává ani nepovinnému očkování. „Kvůli současné situaci bohužel zájem o nepovinná očkování klesl. Lidé by je ale ani teď neměli odkládat a nechat se naočkovat co nejdříve,“ říká MUDr. Hülleová.

O HPV viru

HPV je nejčastější sexuálně přenosnou infekcí. Většinou probíhá bezpříznakově a spontánně vymizí. V některých případech může ovšem po čase způsobit celou řadu chorob, kromě rakoviny děložního čípku i rakovinu anu nebo genitální bradavice, a to jak u žen, tak u mužů. Očkování může nákaze HPV zabránit. U chlapců i dívek je však důležité ho provést ve 13 letech (ještě před zahájením sexuálního života), kdy je hrazeno pojišťovnami. Více informací na www.hpv-college.cz.