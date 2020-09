Ačkoliv svět se momentálně děsí hlavně nového typu koronaviru, Světová zdravotnická organizace (WHO) upozorňuje, že jsou tu i další hrozby, které mohou vážně ohrozit zdraví lidí. V poslední době se zvyšuje výskyt HPV onemocnění. Virus, který může spustit rakovinu děložního čípku, rakovinu penisu nebo hrtanu, považují odborníci z epidemiologického hlediska za závažnější než epidemii HIV. Ačkoli je očkování hrazeno zdravotními pojišťovnami a vakcíny jsou považovány za bezpečné, míra proočkovanosti v Česku u žen dlouhodobě klesá. Málokdo tuší, že očkovat se mohou i chlapci. Dětská lékařka Ilona Hülleová považuje tuto dobu za nejvhodnější dobu na doplnění očkování.

Lidský papilomavirus (HPV) je skupina virů napadající lidské buňky pokožky a sliznice, které mohou vyvolávat závažná nádorová onemocnění u žen i u mužů. S HPV se setká více než 80 % sexuálně aktivní populace. Přenos se nejčastěji uskuteční pohlavní cestou, přímým stykem při úzkém kontaktu nebo dotykem sliznic.

Dojít může i k přenosu z matky na dítě během porodu. U žen mohou viry způsobit karcinom děložního hrdla, pochvy nebo vulvy, u mužů karcinom penisu. U obou pohlaví se může objevit karcinom konečníku nebo karcinom orofaryngeální oblasti (v dutině ústní a hltanu).

Pacientka: Rakovina mi vzala ženskost

„Rakovina mi vzala ženskost. Snad jen dočasně, čekám, až vlasy vyrostou. Dala mi velkého brouka do hlavy. Při sexuální výchově by se mělo zmiňovat, že se při nechráněném pohlavním styku nepřenášejí jen pohlavní nemoci, kterých se každý bojí, ale také HPV virus. To jsem dříve vůbec neřešila,“ říká Denisa Laubrová, onkologická pacientka s rakovinou děložního čípku.

Pročkovanost klesá | AIFP

Dvě třetiny dívek, pouze třetina chlapců

„Přestože je možné se efektivně bránit očkováním, míra proočkovanosti proti HPV u nás klesá. Ze studie Inovace pro život vyplývá, že v roce 2012 bylo v České republice proočkováno 75,7 % populace, zatímco o pět let později již pouze 63,7 %. Ve skupině třináctiletých chlapců proočkovanost dosahovala jen 29,7 %,“ uvádí Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP. Nejvyšší proočkovanost vykázala Malta (88 %), následována Belgií (83 %), Švédskem (82 %) a Portugalskem (81 %).

„Díky očkování přitom dochází nejen k prevenci závažných onkologických onemocnění, ale také k úspoře budoucích nákladů na léčbu ze zdravotního rozpočtu,“ doplňuje Dvořáček. Nádor, za který se ženy stydí. Proti rakovině děložního čípku radí expert očkování

Očkování je od roku 2012 u žen, u mužů pak od roku 2018, od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku hrazeno zdravotními pojišťovnami. Od 1. 1. 2018 bylo na základě novely zákona o veřejném zdravotním pojištění umožněno očkování chlapců pro HPV infekci. Očkování má stejné schéma jako u dívek a probíhá mezi 13. a 14. rokem, ideálně pak v rámci 13leté preventivní prohlídky. Očkovat se mohou i starší lidé, vakcinace by však měla být nejlépe dokončena před zahájením pohlavního života.

Muži i chlapci v ohrožení

I když se HPV nejčastěji spojuje s rakovinou děložního čípku, ohrožuje také chlapce a muže. „Muži jsou většinou přenašeči bez jakýchkoliv projevů onemocnění. Neonkogenní HPV genotypy u nich mohou způsobovat bradavice na genitálu neboli condylomata, ale hlavně mohou nakazit své budoucí partnerky onkogenními typy HPV,“ uvedl prof. MUDr. David Cibula, vedoucí Onkogynekologického centra 1. LF UK a VFN v Praze.

Video David Cibula: Očkování proti HPV viru -

Rodiče, pozor na dezinformace o očkování

Pokud rodiče čerpají informace z dezinformačních webů a na sociálních sítích, dozvědí se o očkování celou řadu polopravd a zavádějících informací. Je dobré si takové zprávy ověřit a v případě nejistoty hovořit se svým ošetřujícím lékařem nebo kontaktovat pacientskou organizaci Veronica.

„Je přirozené, že se rodiče bojí. Navzdory skutečnosti, že se nic z údajných dopadů tohoto očkování neprokázalo, a máme pro to opravdu rozsáhlá a spolehlivá data, pochybnosti ve společnosti už byly zasety a jejich dopady si ponesou další generace. Proto je tak důležité, aby se rodiče o očkování svých dětí rozhodovali na základě kvalitních a srozumitelných informací,“ uvedla Ludmila Hamplová, publicistka, která se dlouhodobě věnuje dezinformacím ve zdravotnictví. Očkování proti chřipce: Vakcín bude pro Čechy o 200 tisíc víc. Kdy vyrazit za lékařem?

Případné nežádoucí účinky očkování navíc podléhají hlášení ve všech zemích, kde se očkování provádí. „Dosud jsme u nás nezaznamenali, že by výjimečné případy reakcí po vakcinaci neodpovídaly informacím výrobce, tedy nejčastěji to byly lokální reakce v podobě mírné bolesti v místě aplikace,“ vysvětluje MUDr. Hana Cabrnochová, místopředsedkyně Vakcinologické společnosti ČLS JEP.

Ideální doba k očkování před druhou vlnou koronaviru

V současné době je pozornost Ministerstva zdravotnictví ČR a odborníků zaměřena na prevenci onkologických onemocnění. Odborníci proto na rodiče apelují, aby dívky a chlapce nechali proti lidským papilomavirům očkovat.

„Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost doporučuje po pandemii covid-19 doplnit chybějící preventivní prohlídky a povinné i nepovinné očkování u dětí. Nyní je ideální doba k doplnění očkování dětí. Děti byly v koronavirové pandemii izolovány od svých vrstevníků, nemocnost významně klesla. Vyhnuly se nachlazení, rýmě a virovým infekcím, které se v dětských kolektivech rychle šíří,“ uvádí MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky (SPLDD ČR).

Kolik vakcína stojí?

Očkování hradí ve věku 13 let zdravotní pojišťovna. Vždy je jedna z dostupných očkovacích látek plně hrazená, další s doplatkem rozdílu mezi nákupní cenou a úhradou ze zdravotního pojištění.