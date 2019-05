Nádor, za který se ženy stydí. Proti rakovině děložního čípku radí expert očkování

Problémem rakoviny děložního čípku je podle profesora Davida Cibuly, vedoucího Onkogynekologického centra VFN to, že se onemocnění dlouho nijak neprojevuje. Příznakem může být, že žena špiní po pohlavním styku nebo že má nepravidelnou menstruaci. Pokud už nádor bolí, znamená to, že je příliš velký,“ řekl lékař.

Ženy nejčastěji onemocní rakovinou děložního čípku okolo 35. roku věku nebo kolem 60. let věku. „Léčil jsem ale pacientku, které bylo 17 let,“ upozornil Cibula. Je to tím, že ke gynekologovi chodí spíš mladé ženy a dívky, ženy po padesátce pak přestávají na kontroly chodit. Před tím lékař důrazně varuje.

„Naše populace je laxní. Pravidelných kontrol u gynekologa s rostoucím věkem ubývá, ve věkové kategorii kolem 60 let chodí na gynekologii pouze 30 procent žen. Právě v této věkové kategorii se zvyšuje výskyt onemocnění, která se zachytí až v pokročilém, nevyléčitelném stádiu. Jsou to ženy, které si myslí, že už se jich gynekologická péče netýká, že už porodily, že už nestřídají partnery, “ řekl David Cibula v rozhovoru pro Blesk Zprávy.

Odborník: Ženy se za nádor stydí

Karcinom není dědičný. Určitou roli může hrát kouření, ale jinak nelze tomuto onemocnění přecházet nijak jinak než pravidelnou kontrolou u gynekologa. Za rakovinu děložního čípku může infekce, se kterou se setká většina žen, která měla sexuální partnery. Jen u některých ale infekce způsobí právě tuto zákeřnou chorobu.

„Toto onemocnění bohužel má v populaci určitý nádech toho, že je způsobeno sexuálně přenosnou infekcí a ženy mají občas tendenci se stydět za nemoc, která má souvislost s promiskuitou. Vyšší počet sexuálních partnerů u ženy nebo u jejího partnera je skutečně rizikový faktor. To ale neznamená, že nemůže onemocnět žena, která měla jednoho partnera,“ vysvětluje Cibula.

Cytologie má velku chybovost, zmínil odborník

Chodíte často ke gynekologovi na cytologii? Svého času šlo o přelomovou metodu, která výrazně snížila výskyt karcinomu děložního hrdla. To ještě ale lékaři netušili, že za rakovinu může virus.

„Cytologie má svoji chybovost, pohybuje se někdo okolo 25 procent. To je hodně. Naštěstí budoucnost je taková, že se bude měnit nastavení metody pro vyhledávání přednádorových stavů, tedy screeningu - při stěru se nebudou vyšetřovat buňky, ale přítomnost virové infekce lidským papilomavirem,“ přibližuje lékař s tím, že se jedná o přelomový moment.

Na ministerstvu zdravotnictví se v těchto dnech diskutuje nastavení nových screeningových metod. Změny už byly odsouhlaseny, nyní se čeká na připomínky odborných společností a pojišťoven. Do dvou let by mohla být nová metoda hrazena pojišťovnou a lékaři by na ni mohli zcela přejít.

Nová metoda screeningu je k dispozici přitom už nyní, nehradí ji ale pojišťovna, žena o ni musí požádat a musí si ji uhradit. „Ano, ta změna mohla přijít dříve,“ uznává doktor Cibula. Podotýká ale, že je to záležitost několika let, než se celý proces, ve kterém jsou zahrnuti lékaři, gynekologové a screeningové laboratoře, zavede. „Buďme rádi, že to přichází teď, je třeba se na to dívat pozitivně,“ domnívá se odborník.

Očkování proti HPV viru je vhodné pouze pro mladé dívky? Mýtus

Proti HPV existuje očkování, které mají mladé dívky do určitého věku hrazené pojišťovnou. David Cibula ale upozorňuje, že se lidé mylně domnívají, že očkovat proti rakovině děložního čípku lze jen mladé dívky.

„Vakcína je skutečně nejúčinnější, pokud se očkují mladé dívky, u nich je ochrana přes 90 %. Ale očkovat lze i starší ženy, které už žijí pohlavním životem. Ochrana je sice menší, zhruba 50procentní, ale i to je velmi efektivní. Pokud nebudete mít už nikdy pohlavní styk, budete mít pouze jednoho partnera, a ten už nebude mít styk s jinou ženou, tak se očkovat nenechávejte. Pokud ale všechny tyto podmínky garantovat nelze, pak se nechte očkovat,“ radí profesor.

Odmítači očkování brojí i proti vakcíně proti HPV viru. HPV vakcína je ale stejně jako jiné vakcíny bezpečná jako každá jiná, ujišťuje Cibula.

Cibula: Věnujte se prevenci, která má smysl

Profesor Cibula zmiňuje, že naše populace by měla užívat prevenci tam, kde to má smysl. „Populace neváhá investovat nemalé prostředky do různých přídavků stravy a přírodních produktů, u kterých nikdo neprokázal, že by byly účinné. Současně kouří, i když je prokázáno, že kouření významně zvyšuje velký počet nádorů, a mají stále méně pohybu, ač víme, že pravidelný pohyb má zásadní příznivý efekt na snížení rizika zhoubných nádorů, vzkazuje všem Cibula a dodává, že podle něj má smysl hlavně mamografie, vyšetření děložního čípku a screening na karcinom tlustého střeva.

„Rozhodně nechceme nikoho zneklidňovat či zastrašovat. Je dobré umět si užívat života a je zbytečné trápit se věcmi, které nemůžeme ovlivnit. Tato vyšetření však mají smysl a měli bychom je zařadit do pravidelného života, stejně jako chodíme např. k holiči,“ uzavírá Cibula.

Pacientky s gynekologickými malignitami sdružuje pacientská organizace Veronica. Web organizace naleznete zde.

