Ačkoliv ještě není za námi ani koronavirová epidemie, na dveře nám pomalu tluče chřipka. Běžně její období přichází na přelomu roku, letos ale kvůli restrikcím odborníci netuší, kdy chřipka přijde a v jaké intenzitě. Nabádají tak, ať neváháte s očkováním - a především ať neváhate očkovat své děti. Ty totiž mohou být perfektními přenašeči a navíc nemusí pravou chřipku zvládnout dobře. Lékaři nyní nebízí i nový druh očkování, které se aplikuje do nosu a nikoliv jehlou.

Chřipkové epidemii se nám loni díky opatřením proti koronaviru podařilo vyhnout, té nadcházející se ale možná nevyvarujeme, jak upozorňují lékaři. Shodují se také na tom, že se nedaří odhadnout, kdy u nás udeří. „V naší republice se „před covidem“ vyskytovala epidemie chřipky několik let zpátky cca v lednu, únoru. I s ohledem na to většinou doporučujeme očkovat asi tak od října,“ komentuje možný příchod chřipkové epidemie pro Blesk Zprávy předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Alena Šebková.

Experti se ale přou o to, v jaké síle by chřipková epidemie měla přijít. Zatímco jiní zastávají názor, že bude epidemie slabá - i díky preventivním opatřením, které lidi nadále dodržují - jiní jsou na zcela odlišné straně barikády. „Pokud se na podzim zruší protiepidemická opatření, může letos chřipka na naši společnost udeřit mnohem silněji. Právě proto je očkování tento rok ještě důležitější. Bohužel je však u nás oproti jiným státům Evropy proočkovanost stále velmi nízká a zájem rodičů o očkování dětí mizivý. Přitom by právě změna přístupu k očkování mohla zachránit mnoho životů,“ říká dětská lékařka Hana Cabrnochová v tiskové zprávě věnující se nové vakcíně proti chřipce pro děti.

„WHO už nyní předpokládá, že dojde ke změně antigenní struktury chřipkového viru. Záleží pouze na tom, zda se struktura změní částečně nebo úplně. Při úplné změně by virus mohl být výrazně agresivnější a pro tu část populace, která nebude imunizovaná, i potenciálně nebezpečný. V nejhorším případě by mohl způsobit komplikace podobné covidu, například virový zápal plic,“ říká také Igor Karen, praktický lékař a místopředseda Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP.

Děti ideálními přenašeči, rýma u nich není běžná

Velké riziko spatřují experti u dětí kvůli tomu, že mohou být perfektními přenašeči. A jak bylo již tisíckrát zmíněno, pravá chřipka je závažným respiračním onemocněním, na které ročně umírá i 1500 - 2000 Čechů a další statisíce lidí po celém světě.

Co se týče rozpoznání chřipky u dětí od běžného nachlazení, podle Šebkové je u chřipky typické, že nastupuje „z plného zdraví“. Nejčastějším a nejznámějším příznakem je horečka, často nad 39 stupňů. „Dále zimnice, bolesti kloubů, svalů a hlavy. Teprve později se přidává suchý kašel, naopak rýma nebývá, spíše jen ucpaný nos. Pokud je dítě „nachlazené“, typicky prostě kašle a má rýmu, teplotu mít nemusí, není schvácené,“ vyjmenovává oslovená lékařka pro Blesk Zprávy.

Video Hlavní hygienička: Očkovat proti chřipce je možné i teď, nejlepší ochrana je prevence - redakce Blesk

Lékařka v tomto případě mluví o chřipce typu A, zmiňuje ale i příznaky u chřipky typu B, u které je častější, že vyvolává potíže gastrointestinálního traktu - zvracení a průjem. „Na rozdíl od typu A nevyvolává chřipka B pandemie, epidemie ano,“ dodává.

Jak již bylo zmíněno, děti jsou brány jako perfektní přenašeči. „Nejen že mezi dětmi dochází k největšímu přenosu chřipky, ale malí pacienti jsou mnohem více a déle nakažliví než dospělí. Děti mohou být totiž infekční i více než deset dní a virus chřipky typu A dokáží šířit až osm dní před nástupem příznaků,“ píše se v tiskové zprávě.

„Přenos viru probíhá kapénkovou infekcí a věk je viru zcela lhostejný. Nakazit se může dítě od dospělého, i dospělý od dítěte. Ale je třeba říci, že děti vylučují větší množství viru a vylučují jej déle než dospělí, tudíž jsou považovány za významné přenašeče,“ potvrzuje pro Blesk Zprávy Šebková, která dodává, že v chřipkových epidemií onemocní až 40 % školáků.

Děti pak rozhodně nejsou skupinou, která by chřipku zvládala výrazně dobře, jak upozorňují odborníci. Teprve si totiž budují imunitu a chřipková infekce tak pro ně může být život ohrožující.

Očkování u dětí: „Včelička“ už není zapotřebí

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP tak výrazně doporučuje, aby rodiče své děti nechali proti chřipce očkovat. Především ty, které trpí onemocněním dýchacích cest, srdce a cév, ledvin, jater i poruchami imunity. Nejvhodnější období je přitom právě teď - v období od září do listopadu.

Nově se navíc děti nemusí bát „včeličky“. Na našem trhu se totiž poprvé objevila vakcína, která je aplikovaná střikem do nosu. „Zjednodušeně řečeno aplikujeme oslabený virus, který nevyvolá onemocnění, ale ochrannou odpověď imunitního systému. Aplikace napodobuje přirozenou cestu nákazy chřipkovým virem, kapénky vakcíny jsou zadržovány v nosní dutině, což je i místo vstupu přirozeného viru, tam se oslabené virové kmeny množí, a to vede k místní slizniční imunitní odpovědi,“ vysvětluje fungování vakcíny pediatrička pro Blesk Zprávy.

Vakcína FluenzTetra je vhodná pro děti od dvou do osmnácti let, stačí jedna dávka. A stejně jako je to i u „klasických“ vakcín proti chřipce, i tato látka se každoročně přizpůsobuje novým mutacím viru. „Imunita po očkování přetrvává šest měsíců až rok a protože se virus chřipky neustále mění, je vhodné očkování každý rok opakovat. Vakcínu může zajistit buď praktický pediatr, kterého dítě navštěvuje, nebo ji lze na lékařský předpis zakoupit v lékárně a u lékaře si ji nechat aplikovat,“ doplňuje tisková zpráva.

Šebková nicméně připomíná, že by rodiče a děti rozhodně neměli zanedbat ani ostatní prevenci. K ní se řadí nošení roušek, časté mytí rukou, omezování shromažďování i dostatečná spánková hygiena. „Já myslím, že v tom jsme již nyní vzdělaní všichni. Jen, vzhledem k nízké míře proočkovanosti chřipkou u nás, si pořád neuvědomujeme právě význam očkování,“ podotýká závěrem.