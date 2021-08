Nástup prvňáčka může stát i 10 tisíc, co se letos nejvíc prodraží? Ekonom radí, jak ušetřit

Návrat do škol se pomalu blíží a tisíce rodin tak v posledních dnech utrácí jednu tisícovku za druhou. Nejnákladnější je podle expertů nástup prvňáčka. Zde musí rodiny počítat s pořízením zcela nové výbavy, a to od tašky, přes přezůvky až po sešity a obaly na učebnice. Jeden takový žák může rodinu vyjít i na 10 tisíc korun, v průměru je to letos 6300 korun. Náklady jsou nicméně vysoké i u starších dětí - platí se totiž družiny, obědy i školní výlety. Blesk Zprávy oslovily i ekonomického experta, aby poradil, jak tuto finanční zátěž zvládnout.

Začátek školního roku se rychle blíží. Pro některé děti to bude kvůli pandemii poprvé, co se do školy pořádně podívají, a pro jiné to bude úplný začátek. Právě na prvňáčky se dnes zaměříme, především z pohledu financí. Úplně první nástup do školy totiž bývá jeden z nejnákladnějších.

Letos v průměru za 6 300, šplháme ale výše

Podle ekonoma Lukáše Kovandy z Národní ekonomické rady vlády budou letos výdaje rodičů rekordní. V průměru by měly přesáhnout 6 300 korun, jak zmiňuje pro Blesk Zprávy. „Dobrou zprávou je to, že navzdory rapidní inflaci, která letos dosáhne až čtyř procent, se náklady na školáka zvyšují meziročně jen zhruba o 1,6 procenta,“ dodává.

Reálně se ale dá dostat i na 10 tisíc, samozřejmě podle kvality zakoupených věcí, jak pro Blesk Zprávy dodává Martina z Prahy. Ta ale zmiňuje, že nijak na první výbavě nešetřila. Dodala nám i seznam věcí i s cenovkou.

Taková školní brašna vyšla Martinu na 3 tisíce korun. Náklady za psací potřeby včetně penálu přesáhly tisíc korun. Dále musela rodina myslet na přezůvky, nezbytné oblečení, na věci na tělocvik - boty, úbor i batůžek - a na krabičku a lahev na svačinu. Za tyto věci musela dohromady utratit další 2 tisíce. To už se dostáváme na hranici 6 tisíc korun. A zde přichází další výdaje.

„Naše vybraná škola naštěstí jídelnu má, takže jsme dítě přihlásili i tam,“ hlásí Martina vyřešení stravy. Zde se rodina dostává na 700 korun na měsíc. Protože Martina i manžel pracují, museli si zajistit i družinu. Ta vyjde rodinu na 2 tisíce korun - i když zde se alespoň dá bavit o jednorázovém výdaji na půl roku.

Video Jak usnadnit dítěti nástup do první třídy? - Videohub

Podle Martiny ale musí člověk myslet i na „věci off topic“, jak to popsala oslovená respodentka. Tedy na věci, které by mělo dítě mít, aby lépe zapadlo do kolektivu. „Momentálně nejvíc frčí pokemon kartičky a také pop-it. Dítěti plánujeme pořídit alespoň jednu věc, aby nebylo společensky vyloučené z kolektivu. Je to určitě výdaj, který by šel oželet, ale zároveň je pro formování dětí v první třídě velmi důležitý,“ myslí si maminka, která také pořizuje věci do školy i pro druhé dítě.

Kovanda pak dodal Blesk Zprávám střídmější a průměrnější výdaje. Školní aktovka se podle cen na trhu dá sehnat i kolem 2 tisíc korun – ačkoliv, jak zmiňují rodiny, nemělo by se na aktovce tolik šetřit, aby se dítěti dobře nosila a aby mu nepoškozovala záda. Školní obuv a oblečení pak v průměru vyjde na tisíc korun. Stejnou částku se dá vyložit za sešity a učebnice. Pracovní sešity občas dodá samotná škola.

Kovanda rovněž zmiňuje i obědy, družinu a další výdaje. Zmiňuje ale i různé vedlejší platby, jako jsou příspěvky škole či třeba školní výlety.

Dvě pětiny rodičů počítají s vyšším výdaji

Jak již bylo zmíněno, letos jsou výdaje opět trošku větší, než tomu bylo v minulém roce. „Cena za školní výbavu se každoročně zvyšuje a nyní musí rodiče ještě navíc připočítat náklady na pomůcky související s pandemií covid-19. To může velmi zatížit rodinné rozpočty, a proto je potřeba počítat s výdaji s předstihem,“ říká v Kateřina Jarošová, mluvčí společnosti Provident.

Společnost udělala i průzkum, kde se zjistilo, že dvě pětiny lidí očekává, že budou letos výdaje vyšší a velká část lidí se také obává, že se školy opět zavřou. Podle průzkumu, který se ale nezabýval jen prvňáčky, polovina rodičů chce pořídit výbavu jen za 1-3 tisíce korun. 12 % oslovených očekává výdaj jen do jedné tisícovky.

Ekonom: Nakupujte v zimě a požádejte o peníze stát

Kovanda dodává Blesk Zprávám, že je jasné, že pro řadu domácností je nástup prvňáčka velkou finanční zátěží. Přesto jde podle něj nástup dítěte do školy s klidem zvládnout. „Nákup školních potřeb by si rodiče či jiní blízcí měli rozvrhnout do delšího časového období. Například penál nebo aktovku mohou koupit klidně už na jaře, nebo je dát budoucímu prvňáčkovi dokonce pod stromeček o přecházejících Vánocích,“ zmiňuje a dodává, že je navíc pravděpodobnější, že se tyto věci seženou se slevou v období, kdy se zboží nejméně nakupuje.

Důležitou finanční náplastí může být i pomoc od státu. „Mnozí rodiče netuší, že jim s vypravením potomka do školy může finančně pomoci stát, a to až částkou maximálně odpovídající desetinásobku životního minima jednotlivce, které letos činí 3860 korun. Na potřeby školáka může tedy stát vyčlenit až 38 600 korun,“ radí ekonom Kovanda.

Nejedná se přitom o již zrušené „pastelkovné“, ale o mimořádnou okamžitou pomoc. MOP, kterou vyplácí Úřad práce, se poskytuje osobám v hmotné nouzi v několika situacích a náklady na školáka se do nich také vejdou.

Přesněji je nákup pomůcek v MOP upraven takto: „K uhrazení odůvodněných nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí.“ Je také dodána již zmíněná věta, že součet poskytnutých prostředků nepřekročí 10násobek životního minima.

Tyto prostředky přitom nejsou jen na sešity nebo přezůvky. Zaplatit s nimi můžete i obědy ve školní jídelně či školu v přírodě a zájmové kroužky. „Za kalendářní rok stát může poskytnout zmíněnou sumu až 38 600 korun,“ uzavírá Kovanda.