Evakuované afghánské děti si zvykají Česku: Dostaly botičky, malují obrázky

Tři české evakuační lety dopravily do Česka z Afghánistánu necelé dvě stovky lidí. Kromě diplomatů a vojáků i afghánské spolupracovníky, kteří Čechům během mise pomáhali. Rodiny utekly z domova nalehko, celý svůj život nechaly v Afghánistánu.Teď je čeká desetidenní karanténa. Armáda pomáhá i se zajištěním základních potřeb, včetně třeba bot pro děti.

Na facebooku zveřejnila armáda ČR fotografie z příletu záchranného letadla. Na palubě byli dospělí i děti. „Prozatím se o ně staráme, mají ubytování, jídlo i lékařskou péči,“ uvedla armáda na Facebooku.

O nejmladší se starají kvalifikovaní učitelé a pečovatelé, kteří jim mají pomoct se aklimatizovat a zařadit do dětského kolektivu. „Děti jsou jako houbičky, rychle nasáknou. Za chvíli budou umět i česky,“ napsala armáda v komentářích. Rodiny musely opustit domovy ze dne na den, v Afghánistánu nechaly celý dosavadní život. Do péče o ně zapojila armáda hlavně ženy. Pomáhají i se zajištěním základních potřeb, třeba botiček pro děti. „Jsou tam hlavně kvůli dětem a ženám,“ napsala AČR. Podle zveřejněných fotografií děti malují.

O dalších evakuačních letech do Afghánistánu Česko zatím nerozhodlo. „Pokud vím, tak třetí letadlo je poslední,“ řekl pro Blesk ministr vnitra Jan Hamáček. Vypravení dalších speciálů armáda blíž nekomentuje.„My zajišťujeme dopravu. Tohle je otázka pro ministerstvo zahraničních věcí. Jsme připraveni na všechno,“ zdůraznila.

Dvě afghánské rodiny s vazbami na ČR, které čekaly na kábulském letišti, se dostaly do letadla USA. Opustit Afghánistán se podařilo i afghánskému tlumočníkovi s rodinou, který se nevešel do českého evakuačního speciálu a zůstal na letištní ploše. ČTK to dnes řekla předsedkyně spolku Vlčí máky Miroslava Pašková, která se spolupracovníkům české armády snaží pomoct. Před letištěm podle ní stále zůstává několik spolupracovníků Česka. Spolek proto žádá o vyslání čtvrtého evakuačního letu.