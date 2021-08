Když přicházelo tornádo, byla Kristýna Snopková (25) s partnerem Michalem (31) v ložnici a vůbec netušila, co se na jejich dům žene. Mladá žena navíc měla jen pár týdnů do porodu vysněného miminka….

Obrovský podtlak v domě

Během několika vteřin přišla nejen o pečlivě nachystanou výbavičku, ale i o domov. „Najednou jsme slyšeli velké rány a rozhodli jsme se, že půjdeme do přízemí, v tom už se začala zvedat střecha, a tím, jak v domě vznikl podtlak, tak byl problém vůbec otevřít dveře z pokoje,“ popsala pro Blesk.cz dramatické chvíle Kristýna.

V té době už byla chodba plná trosek a chvíli po tom, co se páru podařilo sejít dolů do přízemí, spadl na schodiště štít domu. „Bylo štěstí, že jsme nešli o chvilku později. Snažila jsem se zůstat klidná, abych nezačala rodit,“ vzpomíná novopečená maminka. Kristýně i Michalovi se podařilo schovat v jediné místnosti v domě, které se tornádo naštěstí nedotklo.

Nedalo se nikam dovolat

„Když bylo po všem, přítel se šel podívat ven a uviděl tu spoušť, nechápali jsme, co se stalo. Mobilní síť byla okamžitě přetížená a nešlo se s nikým spojit. Přibližně po dvaceti minutách se nám podařilo komunikovat alespoň přes sms a teprve potom jsme se dozvěděli, že se jednalo o tornádo,“ vypráví dále Kristýna.

Tornádo rodině zničilo střechu, štít, téměř kompletní vybavení domu, přišli o dvě auta. Pryč bylo oplocení domu, stromy i keře v zahradě. „Co se týče výbavičky, tak kromě několika věcí bylo všechno zničeno, naštěstí se ale našlo mnoho hodných lidí, kteří nám začali pomáhat a nasbíralo se během chvilky všechno potřebné,“ popisuje maminka velkou solidaritu ostatních lidí.

Nedostatek řemeslníků

Aktuálně má rodina částečně opravenou střechu, je zafóliovaná a zalaťovaná. Štít už je také vystavěný. „Momentálně čekáme na klempíře, aby nám udělali oplechovaní a mohlo se pokrývat. Dále budeme pokračovat izolací, sádrokartonovými stropy a stavěním příček. Problém je nedostatek řemeslníků a dlouhé čekací doby,“ popsal partner Kristýny Michal.

To nejvzácnější, miminko, naštěstí zůstalo v bezpečí maminčina břicha až do termínu porodu. Malý Michálek přišel na svět v polovině července a rodiče s ním zatím bydlí v pronajatém bytě v Břeclavi. „Jsme rádi, že nakonec všechno dobře dopadlo a náš Michálek je v pořádku, je to naše největší štěstí,“ dodává Kristýna. Pro rodinu vznikla sbírka na dobročinné platformě Donio, kde také můžete pomoci.

