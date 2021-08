Tornádo se v obcích Čierne nad Topoľkou, Bystré a Petkovce prohnalo ve čtvrtek vpodvečer. Ke kontaktu „konce“ tornáda došlo na několik sekund. I tak se některým lidem úkaz na nebi podařilo zachytit na video.

„Téměř dvě desítky profesionálních a dobrovolných hasičů momentálně zasahují v obci Petkovce, okres Vranov nad Topľou. Obec zasáhlo tornádo, které strhlo a poškodilo střechy na čtyřech rodinných domech a strhlo elektrické vedení,“ informovali ve čtvrtek hasiči na facebooku.

Došlo taktéž k popadání stromů na silnice, které byly neprůjezdné. Hasiči se snažili stromy ze silnic odstranit a stržené střechy nahrazovali plachtami. „Bylo vidět, jak se točí vítr a všechno zvedá nahoru. Plechy ze střech to odneslo možná až 100 metrů. Prošlo to jen spodní částí obce, trvalo to možná minutu, ale demolovalo všechno, je to spoušť,“ řekl slovenskému Deníku N starosta obce Petkovce Pavol Hybala.

Podle Slovenského hydrometeorologického ústavu dosáhlo tornádo, soudě podle analýzy napáchaných škod, stupně síly F2 s rychlostí větru okolo 200 km/h. Meteorologové také informovali o tom, že jev se nevyskytl jen na Slovensku, ale také v Polsku, kde zaznamenali hned dvě, v Rzeszówě a Józefówě.

Tornádo zasáhlo i polský Rzesów

Ke zraněním na Slovensku naštěstí nedošlo. Podle PlusJedenDeň jsou nejvíce postiženou obcí Skrabská a Petkovce. Popis škody, které tornádo způsobilo, je podle starosty zatím předběžný. Úřady vyčíslí škody později.