Lev

Trvalý partner se chová divně a vám to leze na nervy, protože vám tím hatí víkendové plány. Vypadá to, že s ním nemůžete počítat. Nechte ho vydechnout, protože prožívá horší období a vy si to nesmíte brát k srdci. Máte před sebou náročné období.