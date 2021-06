Osud jí naložil v posledních dnech od každého kousek. 20. června se stala Babičkou. Dcera ji porodila vnučku Rozárku. „Vítej v naší rodině!,“ radovala se Jana Krutáková na facebooku jen den po svých narozeninách.

Ve čtvrtek dopoledne pak pořádala kulatý stůl na téma recyklace odpadu. Právě to je její dlouholetá agenda. Co přijde večer, v tu chvíli ještě ani netušila....

„Je to lidské tragédie. A nikdo nejsme připraveni na takovou živelnou pohromu. Nemám to naštěstí ale tak hrozné jako ostatní lidi. Těch je mi opravdu moc líto,“ začala své vyprávění o zkušenostech s ničivým tornádem bývalá starostka Moravské Nové Vsi, dnes poslankyně hnutí STAN Jana Krutáková.

Obcí zavládlo hrobové ticho

„Tornádo nás zastihlo doma,“ pokračovala při vzpomínání na ničivý okamžik, na který v životě nezapomene, o kterém ale dnes podle svých slov neví, ani jak dlouho trval. „Na kostele se zastavily hodiny na čase za pět minut půl osmé. Ale jestli to trvalo půl minuty, pět minut, dnes fakt nedokážu říct,“ v tu chvíli prý pomalu s manželem ani nedýchali.

„Zrovna jsme večeřeli. V klidu jsme si pochutnávala na jídle z grilu a pozorovali jsme tmavý oblak, který se k nám blížil, a jen jsme si říkali, že bude asi nějaká větší bouřka,“ pokračovala v popisování zprvu idylického čtvrtečního večera.

„Netušili jsme, jaké to bude mít vše za pár minut důsledky,“ vyprávěla redaktorovi Blesk Zpráv s pohnutým hlasem.

„Až se to přehnalo, nastalo v obci hrobové ticho a lidé začali vybíhat ven,“ popisuje Krutáková okamžiky, kdy se tornádo prohnalo jindy poklidným městysem. „Se sousedy jsme se sešli na ulici a najednou jsme viděli tu hrůzu, kolem sebe. Nikdo nás nechápal, co se stalo. Nevěřili jsme vlastním očím,“ popisovala.

Obecní úřad téměř na zboření

Moravské Nové Vsi Krutáková před osm let také starostovala. Slzy do očí ji proto vehnal například pohled na obecní úřad, který se snažila vybudovat. „To mě ani neříkejte. Těžko zadržuju slzy…“ rozplakala se. „Teď stojím před obecním úřadem, který byl jeden z mých prvních projektů a dnes je asi na zboření,“ vydala ze sebe přes opatrný pláč.

„Na druhou stranu, díky tomu můžeme začít řešit možná i trochu modernějším způsobem centrum obce, možná nám to dá nové možnosti,“ pokoušela se najít na neštěstí nějaké pozitivní myšlení.

Video Tisková konference po jednání vlády (28.6.2021) - ČTK/Blesk

„Vítr nám sebral křidlici ze střechy, takže se promočil podkrovní byt a zničený je samozřejmě dvůr. Ale jak říkám. Když to srovnám s ostatními, kterým to sebralo komplet střechu nad hlavou, nebo musí dokonce strhnout kompletně celý dům, tak jsme vyvázli vlastně jen s odřeninou,“ snaží se uklidňovat sama sebe, i když do telefonu mluví často pohnutým hlasem, ze kterého je slyšet vyčerpání i psychické vypětí, které se může každou chvíli proměnit v pláč.

Má poničený dům, organizuje odvoz odpadu

„Myslím, že to můžu říct za všechny, co tu jsme. Nesmírně děkujeme všem za pomoc. Od záchranářů, po policisty, vojáky, lékaře až po dobrovolníky, bez nich bychom tu byli ještě dnes zasypaní sutí a nevím, jak dlouho by nám trvalo ulice vyčistit,“ nešetří chválou bývalá starostka.

Suť už je z velké části podle Krutákové odklizena. „Nebo alespoň na hromadách, tak aby se mohly co nejrychleji naložit do kontejnerů a odvést na skládky. Pohled je to sice stále hrozný, ale už tu začíná být alespoň trochu pořádek,“ popsala politička a teď také především koordinátorka svozu odpadu z postižené oblasti pro Blesk Zprávy.

Za svoz odpadu je tak v obci odpovědný asi člověk nejpovolanější. Krutáková totiž v minulosti řídila ve Velkých Pavlovicích firmu na likvidaci a nakládání s komunálním odpadem na Břeclavsku a Hustopečsku.

Sama tak rozdělila síly mezi koordinaci prací pro obec a pro zajištění svého bydlení. „Mám okolo sebe opravdu skvělé lidi, rodina, přátelé a kamarádi mi zajišťují chod domácnosti a já díky tomu můžu zase pomáhat druhým,“ rozzářila se najednou v hlase. A začala znovu všem na dálku děkovat.

Video Obraz zkázy: Takhle tornádo zdevastovalo Starou Bažantnici v Hodoníně - pro Blesk.cz - Pavel Šilt

„V sobotu jsme řešili odvoz nebezpečného odpadu, v neděli zase likvidaci bohužel zkažená jídla z mrazáků,“ popisuje svou práci pro obec při odklízení následku. V obci stále nefunguje elektrický proud, jídlo, které tak lidé měli zamrazené, bylo při vysokých teplotách nepoživatelné během pár hodin.

Pomohl i šéf hnutí Rakušan

Při odklízení následků ničivého tornáda nepomáhají jen dobrovolníci a hasiči, kterých měla na střeše svého domu Krutáková v předešlých dnech hned několik, ale také kolegové ze Sněmovny. O víkendu přijel do obce například vlastním traktorem šéf lidovců Marina Jurečka. Přímo své poslankyni na dvoře domu pak pomáhal také šéf starostů Vít Rakušan. Náhoda tomu prý chtěla, že byl v době řádění tornáda v okolí.

„Přijel bezprostředně hned ráno. Už u nás byla od rána skupina dobrovolníků, takže s nimi celý den vozil suť, čistil dvůr a podobně. Myslím, že i on si mákl,“ pochválila svého šéfa poslankyně.

Z výšky vypadají poničené domy dnes už podobně. Ty, které tornádo alespoň trochu ušetřilo, nebo nesmetlo celé, jsou už dnes většinou místo chybějících střech zakryté provizorně alespoň modrou či zelenou plachtou. Jedním z těchto domů je i Krutákové.

„Čekáme na pokrývače a tesaře, až nám to spraví. Větší práce pak bude s podkrovním bytem, který budeme muset zrekonstruovat,“ plánuje opravy. Škody ale zatím nedokáže odhadnout.

V Moravské Nové Vsi půjde podle Krutákové, členky krizového štábu, k zemi kolem 20 domů.

Nejde proud, chybí pokrývači a latě

Pro dobrovolníky a hasiče a další záchranáře se v Moravské Nové Vsi snaží zajistit jídlo nedaleké restaurace. Lidé také do obce poslali tolik jídla, že zástupci krizového štábu už museli požádat, aby zatím žádné potraviny jako dary nikdo chvíli neposílal. Nejsou totiž ani kvůli vysokým teplotám a nedostatku elektřiny kde skladovat.

„Co je potřeba, je především stavební materiál, spojovací materiály, latě, plachty na zakrytí a podobný materiál,“ vyjmenovala potřebný materiál.

„Skoro měsíc má trvat stav, než nás všechny opět napojí na elektriku. Máme elektrocentrály, ale i těch je nedostatek. Nabízí nám je hasiči, spřátelené obce, ale i lidé nám je vozí jako pomoc,“ pokračovalo v popisování aktuálního stavu s tím, že v obci je kompletně vypnutý také plyn.

Video Zkáza po tornádu pohledem policisty. - Policie ČR

„Ještě, že je léto a neprší,“ zakončila pozitivně vyprávění poslankyně, která věří, že od sedmého července opět zasedne ve sněmovní lavici.