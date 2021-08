Darované dřevo předal ve čtvrtek odpoledne v Hodoníně symbolicky župan Jozef Viskupič.Náklad dřeva na jih Moravy potupně přepraví přibližně dvanáctka kamionů.

„Hned po ničivé noci jsem kontaktoval hejtmana Jana Grolicha a nabídl mu pomoc v jakékoli formě. Následně členové krizového štábu Jihomoravského kraje usoudili, že nejvíce pomůže stavební materiál. Obrátili se na nás s prosbou o poskytnutí dřeva, které je třeba na opravu střech, ale prakticky není k dispozici na trhu. Promptně jsme reagovali a koordinovali zajištění kulatiny v objemu zhruba 12 kamionů," uvedl trnavský župan Viskupič.

Tornádo způsobilo škodu za 40 milionů

Škola potřebuje opravit škody na střechách čtyř pavilonů, přičemž dar pokryje takřka veškerou potřebu dřeva na opravu. Celkové škody na areálu městského zařízení jsou odhadovány na 40 milionů korun.

délka: 05:45.90 Video Tornádová zkáza domova důchodců v Hodoníně. Virtual Visit s.r.o.

„Této pomoci si velmi vážíme a děkujeme za ni. Škola patří k nejpostiženějším budovám v Hodoníně a snažíme se dělat, co je v našich silách, abychom stihli zahájit školní rok. I díky daru z Trnavského kraje věříme, že se nám podaří dát školu co nejdříve do pořádku a děti tak 1. září opět usednou do svých školních lavic,“ uvedl starosta Hodonína Libor Střecha.

Kraj: Dobrý soused je k nezaplacení

Náměstek jihomoravského hejtmana Jan Zámečník ocenil vstřícnost a rychlost, se kterou přišla pomoc ze Slovenska. „Když tu v červnu tornádo bořilo domy a ničilo lidské osudy, mezi prvními tu byli také záchranáři a hasiči ze Slovenska. S pomocí okamžitě přispěchaly vaše obce, města a kraje, a na obnově poničeného území pomáháte dosud. Chci vám za to poděkovat. Mít dobrého souseda je k nezaplacení,“ podtrhl Zámečník.