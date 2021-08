„Jsme ve svízelné situaci. Do haly je vstup zakázán a nevíme, kdy se do ní budeme moci vrátit. Všechny haly v okolí jsou přitom vytížené, takže můžeme trénovat jen venku. Pouze jednou týdně můžeme trénovat na ploše celého hřiště,“ přiznal šéf házenkářského klubu HK Hodonín Radek Bičan.



Pomoc regionálnímu soupeři nabídlo Veselí nad Moravou, kde ještě donedávna působil veleúspěšný tým žen, vítěz česko-slovenské soutěže, několikanásobný mistr České republiky a vítěz Českého poháru. Umožnilo Hodonínu odehrát přípravné a mistrovské zápasy ve Veselí.

„Veselí moc děkujeme, hodně nám pomohlo. Ještě nutně potřebujeme někde získat prostor na tréninky,“ vysvětlil Bičan. V hodonínské sportovní hale to určitě tak brzy ještě nebude, odstraňují tam následky tornáda.



„Do haly zatékalo na čtyřech místech, zkratovala elektrika.upozornil Otakar Čajka, ředitel organizace TEZA Hodonín, která se o sportovní halu stará.

Čajka se chce proto s kluby domluvit, jestli by byly ochotné na zhoršené palubovce dočasně hrát. „Samozřejmě za předpokladu, že to nebude nikoho ohrožovat na zdraví. V takovém případě by se snad sportovci mohli vrátit do haly přibližně za měsíc,“ domnívá se Čajka.



VIDEO: Tuto spoušť za sebou zanechalo 24. června tornádo na jižní Moravě.



délka: 05:11.58 Video 25 kilometrů zkázy: Policisté proletěli nad trasou tornáda Policie ČR