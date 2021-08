Marian kontroloval maso na grilování, když se do střechy pustily kroupy. To byla jen předehra katastrofy, které se k Hruškám nezadržitelně blížila. „Nejdřív jsem si myslel, že nějací kluci od tratě házejí na střechu kameny. Ale byly to kroupy velké jako vejce, nikdy jsem nic podobného uviděl. A potom jsme uslyšeli neustále se přibližující hukot,“ popsal Marian Pavúček (43) poslední chvíle před úderem tornáda.

Zůstaly jen zdi

Celá rodina se stačila schovat v jedné z místností, aby po několika minutách nevěřícně zírala na dílo zkázy. Střecha zmizela, z domku číslo popisné 151 zůstaly jen obvodové zdi. Jeden z jejich dvou pejsků ze zahrady zmizel.

Pohled do okolí byl také úděsný. „Všechny baráky opodál zůstaly bez střech. Hlavní cesta zmizela pod přívalem všeho možného, co tornádo smetlo,“ vzpomíná Marian. Jejich dvě auta byla rovnou na odpis.

Tvrdý direkt přišel po návštěvě statika. Ten určil dům Pavúčkových k demolici. Marian s Miladou (37) teď řeší, co bude dál. „Chtěli jsme mobilní domek, ale ten nám nepovolili. Běháme po úřadech, dozvěděli jsme se, že dům stál v nádražní zóně a v novém projektu nelze akceptovat jakékoliv změny. Dům musí být stejný jak byl, přízemní, bez patra. Ani garáž, kterou bychom rádi, neprošla,“ povzdychla si Milada.

délka: 02:44.64 Video Obraz zkázy: Takhle tornádo zdevastovalo čtvrť Bažantnice v Hodoníně. pro Blesk.cz - Pavel Šilt

Zatímco Viki odjela na letní tábor, její rodiče zjišťují, kolik peněz z různých zdrojů dostanou a budou mít naději na staronový domov. „Něco už nám poslal stát, něco půjde od diecézní charity, něco od pojišťovny. Počítáme, že budeme potřebovat na stavbu kolem dvou a půl milionů,“ vypočítává Milada.

Pavúčkovi teď bydlí společně s Britem, křížencem stafordširského teriéra, v pronajatém dvoupokojovém bytě v Hodoníně. Druhý čtyřnohý člen domácnosti, sedmnáctiletý Freddi, přebývá u příbuzných.

„Sháníme projektanta, který by nám domek namaloval. Když to půjde dobře, chceme příští rok na jaře začít stavět,“ tvrdí manželé. Atak běsnícího živlu berou jako životní zkoušku. „Jsme ale spolu už dvacet let, tak nás něco jen tak nerozhodí,“ ubezpečuje Milada.

Chcete pomoci Marianovi, Miladě a Viki obnovit jejich domov? Odkaz na jejich příběh a sbírku je ZDE