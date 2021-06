„To je to tornádo,“ říká na videu Matyáš a natáčí z okna, jak živel pustoší Luhačovice. Sám byl tou dobou ubytovaný v místním domově mládeže společně s dalšími studenty. Ten dopadl po bouři takřka nejhůře. Naštěstí ale nedošlo k újmě na zdraví nebo na životech. „Všichni bez zranění,“ uvedl Matyáš pro Blesk.

Podle webu města Luhačovice, byla v tamní obci vůbec nejhorší situace z celého Zlínského kraje. Matyáš společně s dalšími studenty museli být evakuováni z místního Domova mládeže, kterému se částečně zřítila střecha.

„Situaci od prvních minut město ve spolupráci se složkami IZS řeší, moc děkuji zejména profesionálním i dobrovolným hasičům z celého okolí, kteří od nočních hodin pomáhají odstraňovat škody. Proběhla také v ranních hodinách bezpečnostní rada města, kde se stanovil strategický postup, tak aby se škody odstraňovaly co nejrychleji,“ přiblížil situaci starosta Marian Ležák.

Pomáhají dobrovolníci

Poničeno bylo i nespočet střech rodinných a panelových domů. „Situace se daří ve spolupráci s hasiči postupně stabilizovat a s pomocí těžké techniky se dále řeší. Nejvíce zasažená místa jsou ohrazena páskou a prosíme veřejnost, aby za ně z bezpečnostních důvodů nevstupovala,“ dodal Marian Ležák.

I v sobotu probíhal ve městě úklid trosek. Do záchrany města se zapojily desítky lidí. Škody po bouři jdou do desítek miliónů. „V pátek tady bylo snad padesát lidí, kteří kmitali s motorovými pilami,“ uvedl starosta a dodal, že největší problémy a zátarasy už se podařilo odstranit. Do práce se zapojili lidé ze všech odvětví. Při úklidu pomáhali profesionální, ale i dobrovolní hasiči. Dále dobrovolníci z města, členové spolků i návštěvníci lázeňského města.

„Pracují desítky lidí, volají další. Například se nám teď ozvali skauti z Vizovic, takže solidarita v okolí je veliká. My jsme teď momentálně celou jednotku přesunuli na místní hřbitov. Popadaly nám tam stromy, pietní místo také potřebuje péči. Pak se vrátíme zpátky a začneme čistit sídlištní plochy," vysvětlil Ležák.

Sbírka pro Luhačovice

Podle ČTK už v pátek Luhačovice vyhlásily sbírku na pomoc lidem v lázeňském městě, ale i v jiných oblastech, které zasáhly ničivé bouřky. Dobrovolní dárci mohou přispět na transparentní účet zřízený charitativní organizací Korunka Pomáhá.