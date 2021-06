Dalo se z meteorologického pohledu předpovědět, že se nad Jihomoravským krajem prožene tak ničivé tornádo?

Na to musím odpovědět, že ne. Je možné předpovídat vznik a pohyb supercel, které takto silná tornáda produkují. Nicméně není podmínkou, že vznik supercely znamená automaticky výskyt tornáda. Na předpověď takto velkých supercel, vzhledem k tomu jaké potřebují pro svůj život a vznik podmínky, tak tyto podmínky my na základě našich dat odhadujeme.

A odhadovali jste tedy tyto supercely?

Obecně velmi silné bouřky byly odhadovány, protože celé to období posledního týdne se odhadovaly silné bouřky. Většinou to bylo v Čechách ve večerních částech dnů. Nicméně tato poslední epizoda ze čtvrtka na pátek už byla okolo poledne. Začalo to v Čechách, nakonec na Lounsko přinesla také to tornádo. Nicméně na většinu Čech, Moravu a Slezsko bylo už s předstihem upozorňováno na nebezpečí vzniku velmi silných bouří. Otázkou je, co si pod tím představit.

Pokud vím, tak meteorologové upozorňovali hlavně na vznik velkých krup….

Ano a také na silné nárazy větru s rychlostí až kolem 80 km/h. To je spojené ve většině případů se silnou bouří.

A dalo se tedy upozornit na pravděpodobnost vzniku tornáda?

My na to neupozorňujeme, protože je to tak časově a prostorově úzce zaměřený jev, že není možné do každé bouřky psát, že by mohlo vzniknout tornádo. Ačkoliv ta pravděpodobnost není nulová skoro nikdy. Čím je ta bouře silnější, tím je větší pravděpodobnost, že takto silné tornádo vznikne. Síly slabších tornád od těch F2, F1, F0, se nemusí vázat na takto silné bouře, a proto mohou být součástí, ať jsou k tomu příhodné podmínky, ať už konfigurace terénu, nebo sloučení více bouřek, tak to nastává mnohem častěji. V novodobé historii jsme takové tornádo skutečně ještě nezaznamenali.

Je tedy na místě, aby se po této poslední události, která se stala na Hodonínsku, Břeclavsku a zřejmě i Lounsku, měnila nějak vaše metodika předpovídání takových jevů?

Součástí toho upozorňování není možnost výskytu tornáda, ale zahrnuje v sobě možnosti silného větru i extrémní nárazy, které způsobují dost podobné škody a na větších územích, jen jsou kategorizované jako slabší. Otázka je, po analýzách toho, co jsme z toho schopni zjistit, jestli se naše práce bude nějak měnit. To ukážou skutečně následné analýzy. Určitě ale bude potřeba zpozornět, pokud se nějaká taková velká bouře objeví. Dokonce i pátek přinesl několik supercel, ale nenabraly takovou sílu.

Video Tornádo v Lužicích na Hodonínsku - Facebook/Eric Nopest

Lovci bouří vás jako odborníky na možný vznik tornáda měli ale prý upozorňovat dopředu?

Kontakt jsme s nimi neměli. I oni pracují s otevřenými zdroji pro své pozorování a odhady. Na základě toho také tipují, kde se může nějaká silná bouře vyskytnout, aby se mohli účastnit nějakého lovu. I oni ale musejí vždy počkat na daný okamžik, kde bouře přesně vznikne a kudy putuje.

A ty informace vám tedy nedávali nějak dopředu, že takový jev hrozí?

To je trochu zkreslená informace. Nevím, jestli ji někdo šíří záměrně, nebo je to informace typu „po bitvě každý generál“, protože oblast, ve které byly příhodné podmínky pro vznik supercel, které následně mohou vyprodukovat tornádo, ale také nemusí, tak ta oblast byla známá dopředu. Dokonce i několik dní. Jenomže to se bavíme o oblasti, která zasahuje celou střední Evropu.

A během toho čtvrtka se to území nějak zužovalo?

Ve čtvrtek byla známá oblast, a proto byla vydána výstraha pro většinu území České republiky – hlavně na Moravu, ale i Čechy a oblast Rakouska a Slovenska. A v této oblasti skutečně vznikaly supercely. Co se týká toho konkrétního projevu pod konkrétní vyvinutou supercelou, to už je opravdu záležitost toho, že jste buď na tom místě a vidíte, co se děje, nebo usuzujete z materiálů měření detekce a pozorování. Z toho můžete usuzovat vývoj a sílu bouře a její postup. Což se v podstatě zhruba o půl sedmé stalo, kdy šla poslední informace o velmi silných bouřích, které vznikaly v Rakousku.

Ta reakce tedy přišla zhruba hodinu až půlhodinu před tím a než vznikla ta ucelená informace a byla odeslaná hasičům. Velká část těch bouří v tu chvíli nebyla ještě ani na našem území. Nicméně už byly i na Vysočině, i na Moravě a postupovaly na severovýchod, tak bylo na velké území upozorňováno, že už existují tyto bouře a postupují na naše území a mohou s sebou nést nebezpečné jevy, nikoliv tornádo, které je s velmi malou pravděpodobností součástí těchto bouří.

Čili v úterý a ve středu jste měli tušení, že střední Evropu může zasáhnout nějaký silný jev, až postupný vývoj se zužoval na konkrétní území?

Chápete to téměř správně. Ale skutečně, ta data nevykazovala, že by měl přijít takový silný jev, takové silné tornádo, které se nakonec vytvořilo. Zvlášť, když takto silný jev v tomto prostředí není obvyklý. Od kolegů mám informaci, že to bylo nejsilnější tornádo v Evropě od roku 2008, kdy se objevilo ve Francii, tedy po 13 letech. A vezměte si, že bychom ke každému varování na silnou bouřku těch posledních 13 let přidávali také varování na možný vznik tornáda.

Video Tornádo na Hodonínsku. (24.6.2021) - Pro Blesk: Martin Bilík

Tedy ano, se zvlněnou studenou frontou už jsme tu počítali poslední týden, ale tak jak jste zmínil: v úterý je třeba známo, že materiály vykazují parametry na výskyt silné bouře. Naše reakce na to je, že je to dva, tři dny dopředu a nejsme tak schopni určit užší území, ale protože něco očekáváme, tak minimálně vydáme varování na nebezpečí na nižší stupeň s tím, že budeme upřesňovat.

A když jste prověřovali zpětně vaše modely, tak tam jste nic podobného neviděli, nedalo se riziko tornáda u nás vysledovat?

Když jsme porovnávali evropský model a náš Aladin, v dobu ze čtvrtka ve 14 hodin našeho času, tak nejhorší parametry, které jsou potřeba k tvorbě supercel, byly paradoxně hlavně v Čechách. Jižní Čechy, střední Čechy, severovýchodní Čechy.

Naopak druhá podmínka, která je nutná pro vznik bouří a jejich podporu, je dostupná energie z tepla. A ta zase měla svou oblast opět mimo jižní Moravu. Byl to hlavně na jednom modelu Zlínský kraj, na druhém modelu to byla severní Morava, kde také byly silné bouře.

Takže se dá říct, že vás to překvapilo?

Ne, ale je prostě potřeba vhodná kombinace obou podmínek, ke které nedošlo. Právě proto, že tyto dva jevy, které jsou potřeba pro vznik supercel, se nepotkávaly, tak jsme vydávali výstrahu pro širší území republiky. Zejména byly zmiňované velké kroupy a nárazy větru. Ta poslední zpráva, která mluvila ne o předpovědi, ale už o výskytu, tak vyšla zhruba v 18:33. Už před 18. hodinou to meteorologové ale zpracovávali a následně exportovali zprávu, že už jsou v Rakousku bouřky pozorovány a stejně tak už jsou také na jihu Vysočiny. Bylo tak okamžitě vydáno varování, že tyto bouřky postupují naším územím k severovýchodu.

Co se týče území jižní Moravy, tak tam to bylo v tu dobu ještě před hranicemi. Jak ale začala nabírat na síle, protože se tam začaly projevovat všechny zmíněné jevy, a začala se stáčet. V tu chvíli už tam byly všechny jevy tak silné, že se spustilo tornádo. Ještě silnější jevy ovšem podle radaru měla ta bouře na rakouském území. A podle toho chování se tedy dnes usuzuje, že tam existovaly silné vzestupné a následně sestupné pohyby, které způsobují střihy větru ještě v samotné bouři. A protože jsou tam tyto pohyby a ještě ta bouře rotuje, tak je málo pravděpodobné takové tornádo předpovědět, protože radary zachycují ještě odrazy těchto pohybů.

Hrozí nějaký nebezpečný jev v nejbližších dnech, či hodinách?

To počasí bude nabízet ještě přeháňky a bouřky, ale protože je trochu chladnější vzduch, tak té energie tu teď není tak moc a bouřky v takovém případě nerostou do takových výšek a nemají takový vzestup, aby vyprodukovaly tak silné a nebezpečné jevy. Každopádně je potřeba podotknout, že i jediný blesk je schopný zapálit třeba stodolu. Samozřejmě ale lokální bouřky se očekávat dají.

Video Starosta Lužic Tomáš Klásek k situaci v obci - Zdeněk Matyáš

Během neděle se projeví proudění mnohem teplejšího vzduchu od jihu, který bude podobně hodně teplý jako poslední týden. Kdy se mohou objevit opět teploty okolo 35 stupňů. Po této epizodě teplého vzduchu musí nutně následovat studená fronta, která ten velmi teplý vzduch ukončí.

A kdy tedy mohou nějaké bouřky opět přijít?

V tuto chvíli je to časováno na úterý večer a noc z úterý na středu. Ale zatím se zdá, že ta vlna studené fronty bude zejména v Čechách. Ale vše se bude samozřejmě upřesňovat a s tím budeme upřesňovat i případné výstražné informace.