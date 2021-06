Kolem jedné hodiny ve čtvrtek oznámil Jiří Kouřil svým fanouškům a kamarádům na Facebooku, že se chystá v noci vyjet na Moravu, protože tam bude bouře s číslem tři - tedy nejsilnější, extrémní stupeň bouřek. Uživatelé sociální sítě ještě vtipkovali, ale o pár hodin jim ztuhl úsměv. Zkušený lovec bouří předpokládal, že tornádo může v těchto extrémních podmínkách vzniknout, ale tohle nečekal.

„Kolega rozumí modelům a bylo celkem jasný, že dojde k exploznímu vývoji těch bouřek, a že tam budou supercely (pozn. red. typ supermasivní bouře tvořený jednou buňkou). A že tam to tornádo klidně může být. ESTOFEX (pozn. red. European Storm Forecast Experiment je iniciativa odborníků a nadšenců, kteří mj. předpovídají silné konvektní bouře v Evropě) vydal varování třetí stupeň na Moravu, a to se vědělo, že něco takového tam může být. Podmínky pro to byly příhodné,“ řekl pro Blesk Podcast lovec, jak se chystal ulovit další cennou bouři.

Bylo nám úzko

S kolegou byli již na cestě na Hodonínsko, ale po cestě se zdrželi na dálnici D1 a k tornádu nedoputovali. „Zastavili jsme kousek před tím. Když mi kolega ukázal první fotku, co nám lidé poslali, tak jsem tomu nejprve nevěřil, ale pak ukázal druhou, třetí fotku, pak to bylo všude na sociálních sítích jako lavina. Nám z toho bylo opravdu úzko, nečekali jsme, že to bude takovýhle extrém,“ přiznal Jiří Kouřil s tím, že kdyby to stihli včas, byl by to jeho životní úlovek.

Od tornáda by se ale držel v uctivé vzdálenosti. Bouřky totiž také fotí z větší dálky, neboť chce mít v záběru celý bouřkový mrak i s blesky. Pohybovat se v bouřce by bylo nezodpovědné a nebezpečné. Proto mu přijde extrémně riskantní, že se lidé na Hodonínsku neschovali a vzdušný vír si natáčeli na mobily: „U nás je to samozřejmě hrozně ojedinělá situace. Lidi viděli tornádo, tak vyběhli s mobilem, volají, že vidí tornádo. Při tom tam lítá obrovské množství předmětů, všechno tam lítá. Proto je tolik zraněných lidí. To je podle mě tím. Na sociálních sítích je mnoho videí, takže zdokumentovaný je ten jev výborně, ale na druhou stranu to je strašně špatně,“ povzdechl si fotograf bouří.