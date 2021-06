Čeští školáci málo spí, raději visí na mobilech. Experti varují před psychickými problémy i obezitou

Čtyřicet procent českých dětí ve věku 11 až 15 let spí ve všední dny méně, než kolik doporučují odborníci. Děti, které málo spí, mohou trpět nadváhou a obezitou, potýkají se s psychickými problémy. Vyplývá to ze studie výzkumných pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci, kterou dnes v Praze prezentovali. V průměru tyto děti spí ve všední dny asi osm hodin, o víkendech pak asi o hodinu a půl více. Doporučení pro děti ve věku od šesti do 12 let je devět až 12 hodin spánku denně a pro teenagery osm až deset hodin.