Jedno velké zakleknutí na lednice a mrazáky už se v minulosti konalo. Starší z nás si možná pamatují na chlorfluoruhlovodíky (CFC) a hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC), známé také jako freony, kterými byly lednice a spol. chlazeny v minulosti. Tyto plyny ale poškozovaly ozónovou vrstvu, a tak se svět v 80. letech domluvil, že je přestane používat. Pasáž o postupném utlumování nakládání s freony obsahuje Montrealský protokol, jenž platí dodnes.

Jenže chladící spotřebiče potřebovaly náhradu, a tak se v 90. letech přešlo na hydrofluorovodíky (HFC) (nebo také F-plyny). Netrvalo dlouho a drtivá většina zařízení začala obsahovat právě tyto látky. Novinka vypadala nadějně - na rozdíl od freonů nepoškozují HFC ozonovou vrstvu, jejich produkce navíc není komplikovaná. Vše tak nakonec vedlo k tomu, že mezi lety 1990 a 2014 se emise F-plynů globálně zvedly o 70 procent, přičemž vrchol jejich popularity nastal v roce 2015.

Postupně se ovšem začalo ukazovat, že ani HFC nejsou ideální. Ve skutečnosti jsou stejně špatné, ne-li horší než freony. „Ačkoli fluorované skleníkové plyny nemají podstatné vlastnosti poškozující ozonovou vrstvu, i přesto významně přispívají ke změně klimatu. Dopad těchto plynů ze všech aplikací na klima je rovnocenný dopadu celého odvětví letectví,“ vysvětluje ministerstvo životního prostředí.

Toto přispívání je skutečně masivní. U plynů totiž existuje měřítko, které se nazývá potenciál globálního oteplování (GWP, global warming potential) a které ve zkratce určuje, kolik tepla v atmosféře zachytí skleníkový plyn v určitém časovém horizontu ve vztahu k oxidu uhličitému. Fluorované skleníkové plyny mají tento potenciál až 3922krát větší než CO2. HFC navíc dokáže v atmosféře vydržet až 270 let a další F-plyny jako fluorid sírový dokonce mnohem déle.

Ledničky vybavené těmito plyny, byť ještě nedávno byly považovány za vhodnější, tedy jednoznačně škodí přírodě a přispívají k oteplování planety. „Bránění F-plynům v pronikání do atmosféry je velmi účinný způsob, jak snižovat emise,“ potvrzuje ministerstvo životního prostředí.

Nejde přitom jen o klasické spotřebiče, které máme v bytě. Mnohem větší problém je průmyslové chlazení (například sklady supermarketů a nyní skladování vakcín) a dále klimatizace, kterými je vybaveno stále větší množství domácností a vozidel. Přitom klimatizace jsou začarovaný kruh – na světě je stále větší teplo, proto lidí pořizují více klimatizací. Ale čím více bude klimatizací, víc větší teplo na světě bude… dokonce i loňská zpráva OSN a Mezinárodní energetické agentury kritizovala, že lidé po celém světě už mají 3,6 miliardy těchto jednotek a počet se neustále zvedá. Kromě produkce skleníkových plynů to vytváří problém kvůli množství spotřebované energie.

Evropský systém kvót

I HFC se proto svět rozhodl řešit. A aby nemusel vytvářet žádná zcela nová nařízení, k již existujícímu Montrealskému protokolu byl přijat tzv. Kigaliho dodatek, jenž podobně jako u freonů nařizuje postupné omezování používání fluorovaných skleníkových plynů. To v praxi znamená, že lednice, mrazáky a klimatizace je časem musí přestat obsahovat. Kigaliho dodatek vešel v platnost v roce 2019, Česko jej přijalo na podzim 2018.

Evropská unie ale nečekala na mezinárodní opatření. Rozsáhlou legislativu přijala již v roce 2014 (nazváno jednoduše Regulace F-plynů), a je v ní uveden cíl snížit produkci těchto látek do roku 2030 o 79 procent oproti hodnotám z roku 2014. Má k tomu dojít pomocí systémů kvót, kdy je určeno množství HFC, které může být do EU dovezeno.

„Aby mohli výrobci a dovozci velkých objemů HFC uvádět velké objemy HFC na trh, musí mít přidělenu kvótu,“ potvrzuje ministerstvo životního prostředí, které jedním dechem dodává, že systém je relativně komplikovaný, takže nejjednodušší je se fluorovaným skleníkovým plynům zcela vyhnout, navíc stejně je časem budeme muset přestat používat úplně.

Nelegální obchod jen bují

Evropě se skutečně tímto přístupem podařilo produkci HFC omezit. Zpráva Evropské komise z prosince 2020 uvádí, že vše je na dobré cestě. Sama ale uznává, že existovaly porodní problémy, například když kvóty na HFC vznikly, nebyl na trhu dostatek alternativ. V roce 2018 navíc v důsledku opatření rapidně vzrostly ceny, což vedlo k pašování plynu do evropského prostoru.

To odhalilo i vyšetřování organizace Environmental Investigation Agency, podle které se jen v roce 2018 dostalo do EU tolik HFC, že mělo hodnotu 16,3 milionů tun oxidu uhličitého. Společně s tím se na trh dostávaly nelegální spotřebiče, hlavně z Číny, které putovaly přes Rusko a Ukrajinu. Vstupními body do EU byly Polsko, Malta, Litva, Řecko a Dánsko. V Bulharsku a Rumunsku bylo dokonce v jeden moment 50-80 procent chladících zařízení nelegálních, uvedla organizace.

Postupně se ale situace uklidnila, jak šly ceny HFC v EU zase mírně dolů. Nebo neuklidnila? Evropská unie je ze strany výrobců kritizována, že sice má nastavená přísná pravidla, ale minimální systém, jak je vymáhat. „Vymáhání je ponecháno na členských státech a těm nebyly poskytnuty příslušné nástroje, navíc země jako Itálie přijaly právní předpisy až v loňském roce,“ stěžoval si pro server Euractive producent HFC Sameer Bharadwaj.

Přitom Evropská komise plánuje Regulaci F-plynů ještě zpřísnit. Letos se legislativa bude revidovat, aby lépe souzněla s evropskou Zelenou dohodou, a očekává se debata o kompletním zákazu těchto plynů. Navíc evropští úředníci přiznávají, že k ilegálnímu importu HFC spotřebičů nadále dochází, a dokonce se stav opět zhoršuje, což je podpořeno pandemií covid-19.

Svatý grál stále nemáme

Je otázka, co to bude znamenat pro spotřebitele. Ledničku, mrazák či klimatizaci s fluorovanými skleníkovými plyny si sice ještě stále koupíte, ale zřejmě už to nebude možné dlouho. Navíc kvůli kvótám jsou jejich ceny navyšovány. Na druhou stranu ekologické varianty lednicí disponují také spíše vyšší cenou. Blízká budoucnost tak zřejmě zahrnuje investice do chladících zařízení, minimálně do té doby, než nebude nalezena skutečně široce dostupná alternativa.

Na těch se pracuje (projekt má například ČVUT v Praze) a v některých případech jsou již dostupné, v jiných nikoliv. „Pro řadu typů zařízení jsou již k dispozici srovnatelné modely bez HFC, které používají např. uhlovodíky,“ konstatuje ministerstvo životního prostředí. Svatý grál chlazení ale stále chybí.

Zajímavým momentem také je, že zatímco v Evropě bude brzy lednice s HFC sprosté slovo, zbytek světa záležitost teprve začíná řešit. Například USA dosud nepřijala Kigaliho dodatek k Montrealskému protokolu, uvažovat se o tom začalo až s nástupem administrativy Joea Bidena. Stejně tak dodatek stále nepřijala Čína, která jediné, co zatím představila, je návrh kvót.