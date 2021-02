Rozsáhlá pole, na kterých se dlouhé roky pěstuje to samé, navíc pomocí těžké techniky a chemie. To nejčastěji vidíme, když se podíváme na českou krajinu. Česko je v rámci Evropy výjimečné, intenzivní zemědělství nejen, že tu hraje prim, ale ještě je státem podporované. Přitom stále více odborníků varuje, že tento přístup je cesta do pekel – škodí cenné přírodě a přispívá ke klimatickým změnám. Způsobů, jak to napravit, naštěstí není málo a pro zemědělce mohou být z dlouhodobého hlediska výhodnější. Experti řekli víc.