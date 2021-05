Venku už panuje teplé počasí, což sebou nese jeden nepříjemný aspekt – komáry. Minulý rok byl do jisté míry extrémní, několik regionů jako jižní Čechy či jižní Morava kvůli častým dešťům řešily hotovou invazi tohoto pískajícího hmyzu a panují obavy, že situace se letos opakovat. Srážky jsou stále nadprůměrné a larvy komárů se již začaly vyskytovat. Jednotlivá města proto zahájila hubení, třeba Břeclav ošetřila postřikem několik tůní. Nejoriginálnější přístup pak má Bratislava, která škůdcům vyhlásila hotovou válku.

Jsou to vždycky emoce jako na houpačce. Lidé se na jaře radují, že začalo být teplo a je možné odhodit tlusté bundy. Zároveň se ale začne rojit hmyz, který je považován za otravný, především komáři. A když často prší, jako poslední měsíce, je jasné, kam to bude vést – komárů bude hodně.

Situaci už řeší Břeclav, která loni musela vyhlásit kalamitní stav. „Ten začíná okamžikem, kdy člověka bodne za minutu 30 komárů. V některých lesích na Břeclavsku evidujeme až 100 útoků komárem za minutu,“ upozornil v červenci Oldřich Šebesta z Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje. Komárů zde bylo nejvíce za posledních šest let.

Před několika dny se proto město rozhodlo zakročit, aby se situace neopakovala, vyšší počet larev byl zaznamenaný v Kančí oboře u Lednice. „Břeclavská radnice ve snaze zabránit komáří kalamitě požádala Krajský úřad Jihomoravského kraje o poskytnutí přípravku VectoBac z jeho zásob. Tento přípravek pak město předalo pracovníkům Lesů ČR, kteří ošetřili tůně a vodní plochy podle doporučení Krajské hygienické stanice,“ uvedl starosta Břeclavi Svatopluk Pěček (ANO).

V regionu se komárům daří i proto, že Břeclavsko je plné lužních lesů. To je významný biotop, který by se dal nazvat jako zaplavené lesy. A právě na jaře se zde rozlévá voda z řek a menších toků, stromy jsou místy částečně ponořené. To láká širokou škálu tvorů, místy vzácných, místy nevzácných, jako jsou komáři. Ti pak do vody kladou vajíčka a rojí se.

„Zásah ale musí být proveden v pravý čas, v období, kdy se larvy komárů nacházejí ve 3. až 4. vývojovém stádiu. Pozdější aplikace už nebývá účinná a na dospělé komáry nepůsobí vůbec,“ vysvětluje Jan Dovrtěl z Lesů ČR. Nutno však podotknout, že postřik byl aplikován i loni a stejně ke kalamitě došlo, teprve se tedy uvidí, jestli řešení bude efektivní.

Bláto, dřina a žufánek

Obavy má i Bratislava, která je od Břeclavi co by kamenem dohodil. Nachází se ještě jižněji, přímo na Dunaji, která má mnoho slepých ramen a přítoků, což je opět ideální prostředí pro líhnutí komárů. Také ji s nepříjemným hmyzem pravidelně potkává trápení, letos se tak rozhodla udeřit vším, co má. Komárům vyhlásila plnohodnotnou válku.

Hrozba v Česku i dovolenkových rájích: Komáry nepodceňujte, přenáší viry a parazity

Město spustilo kampaň, laděnou do retro stylu, ve které hledá dobrovolníky, kteří budou chodit po Bratislavě a pátrat po larvách. Celá komunikace je vytvořena tak, aby skutečně vypadala jako verbování do války – dobrovolníci budou součástí pěchoty a slibováno je jim bláto, dřina a žufánek, plus „vděk celé Bratislav, hrdé matky, slzy dojatých otců a šťastné tváře nepoštípaných děvčat“, jak uvádí samo město.

„Co na to hovoříme? Pane! Stačilo, pane! Nenecháme si to líbit! Zastavme invazi vetřelců, dokud je ještě čas. Na své straně máme jasnou strategii, velitelstvo protikomářích sil, drony a eliminační prostředky ve formě BTI. Přidejte se k nám i vy, nebojácní dobrovolníci, kteří procházkami v přírodě pomůžou s klíčovým monitorováním líhnutí nepřátel. Bratislavské léto vás potřebuje,“ píše Bratislava na svých stránkách.

Válečná mapa, ve které Bratislava vysvětluje strategii proti komárům. | Město Bratislava

Myšlenka je taková, že jakmile dobrovolníci (musí projít hodinovým kurzem) larvy identifikují a zaznamenají na aplikaci, město do místa pošle profesionály s postřikem. A pokud půjde o špatně dostupnou plochu, postřik zde aplikují drony. To je to myšlené letectvo. „Moskyti překročili hranice, překročili i naší trpělivost a též se neštítí překračovat ani hranice osobní (…) postavme se hordám komárů společně,“ uzavírá město.

Hon na exotické druhy

Kdo by chtěl monitorovat komáry i mimo Bratislavu, může. Do Evropy byla na podzim rozšířena aplikace Mosquito Alert, kde lidé mohou zaznamenávat pozorování exotických druhů tohoto hmyzu, které mohou přenášet nebezpečné nemoci. „Jelikož se planeta otepluje a intenzivní srážky se stávají častějšími v důsledku změny klimatu, očekává se, že mnoho druhů komárů, které jsou v současné době omezeny na tropické zeměpisné šířky, bude kolonizovat nové mírné oblasti, zejména v Evropě,“ varují autoři.

Uživatelé tak na aplikaci fotí komáry a pak se je snaží popsat. Informace jsou následně předány spolupracujícím entomologům, kteří vyhodnotí, zda jde skutečně o tropické druhy. Vyhlídky v Evropě totiž skutečně nejsou dobré – jen v září 2020 Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) hlásilo na kontinentu 9 případů horečky dengue a 168 případů západonilské horečky, obojí choroby přenášené komáry.

Západonilská horečka se již vyskytla v Česku, shodou okolností právě na Břeclavsku, ale také na Hodonínsku. Jednasedmdesátiletá žena dokonce po nákaze v břeclavské nemocnici zemřela. V regionu se ojediněle vyskytuje komár tygrovaný schopný přenášet virus zika či žlutou zimnici.