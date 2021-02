Nebezpečný komár přenáší malárii, může ohrozit města a vědcům dělá vrásky na čele

Odborníky v posledních měsích znepokojuje výskyt komára, který je velmi citlivý k parazitům, kteří přenáší malárii. Většina afrických komárů sice malárii již přenáší, ale většinou se vyskytovali na venkově. Tento druh komára si ale našel cestu do měst a experti varují před masivním rozšířením nákazy. Malárie je navíc jedno z nejzávažnějších infekčních onemocnění, které si ročně vyžádá přes půl milionu lidských životů. S malárií nyní leží v nemocnici i dobrodruh a rybář Jakub Vágner (39), který se nakazil v Kongu.

Podle nové studie se v afrických městech objevuje komár přenášející malárii a odborníci se obávají ničivých následků. Uvedl to web televize CNN.

Tento druh komára (Anopheles stephensi) byl objeven nedávno a je vysoce citlivý ke kmenům malárie. Nyní hojně obývá vodní nádrže zejména v etiopských městech. Většina afrických komárů jsou přenašeci malárie, ale dosud se vyskytovali pouze ve venkovských oblastech, kde není tak vysoká hustota obyvatelstva. Anopheles stephensi se však naučil přežívat poblíž aglomerací, nyní se vyskytuje poblíž měst v Etiopii, Súdánu a Džibuti, což může podle vědců znamenat větší riziko výskytu malárie.

Komáři mohou přenášet infekci mezi lidmi, nebo i ze zvířat na lidi.

Horečka a vyčerpání

S malárií momentálně leží v pražské Nemocnici Na Bulovce známý dobrodruh a rybář Jakub Vágner (39). „Návrat do České republiky jsem si představoval trošku jinak. Nedá se nic dělat. Jsem čtyři dny zpátky z Konga a včera odpoledne, kdy mi vůbec nic nebylo, tak v průběhu třiceti minut jsem se dostal ze stavu úplně v pohodě do stavu čtyřicítky horečky,“ popisuje už od pohledu značně vyčerpaný rybář Jakub Vágner v živém streamu na facebooku, proč aktuálně leží ve špitálu. „Takže mně bylo víceméně jasný, co se děje, že jsem si přivezl zase malárii,“ dodal.

Vágner popsal typické projevy malárie, tedy vysoké horečky a velkou únavu. Navíc podle svých slov už malárii prodělal sedmkrát. Nemoc je dobře léčitelná antimalariky, musí se ale podat včas.

Na malárii zemře ročně přes půl milionu lidí

Malárie je parazitární onemocnění přenášené právě samičkou komára rodu Anopheles. „Parazit Plasmodium využívá jako přenašeče komára a jako hostitele člověka, v jehož těle se množí. Sáním krve přijme komár mikroskopické částice parazita malárie od infikované osoby a stává se potenciálním přenašečem. Parazité se přenesou do jater infikovaného, kde jsou dostatečně chráněni před imunitním systémem postiženého a následně se ukrývají v červených krvinkách,“ uvádí očkovací centrum Avenier.

Ačkoliv je malárie léčitelná, v roce 2019 na ni zemřelo přes 400 tisíc lidí. 94 % obětí je právě z Afriky.

Letecká a lodní doprava jako zdroj šíření

Vědci uvedli, že nyní je třeba podniknout opatření k zastavení šíření komárů do dalších městských oblastí.

„Musíme se zaměřit na larvy komárů v místech, kde se nyní vyskytují, a zabránit jejich šíření do vzdálenějších oblastí, například skrze leteckou či námořní dopravu,“ uvedl Fitsam Tadesse z katedry lékařské mikrobiologie v Radboud University Medical Center a autor studie o komárech přenášejících malárii v časopisu Emerging Infectious Diseases.

Odborníci zároveň varovali před podobnými případy, kdy se komáři začali šířit i mimo svoje obvyklá teritoria, např. komár tygrovaný, který se z Asie rozšířil do severní Evropy. A pokud se komár Anopheles stephensi rozšíří po afrických městech, bude to mít podle odborníků nedozírné následky.

Jaké jsou příznaky malárie?

Mezi příznaky malárie, jež se objeví většinou po 10-15 dnech od nákazy, patří horečka, zimnice, bolest kloubů a pocení. Malárie může také zapříčinit chudokrevnost a způsobit žloutenku kvůli ztrátě červených krvinek. Dále se může objevit také mravenčení v pokožce. Pokud není tropická malárie včas léčena, může postižený upadnout do kómatu a často dochází k úmrtí. Obzvláště rizikový je průběh nemoci u dětí.