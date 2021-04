Helikoptéra s českým miliardářem Petrem Kellnerem (†56) havarovala minulou sobotu v podvečer nedaleko ledovce Kink na Aljašce. Podle všeho narazila do svahu těsně pod hřebenem, načež se po srázu zřítila asi o 250 metrů níž. Jestli tomu tak opravdu bylo, zjišťují američtí vyšetřovatelé. Ti už by mohli v příštích dnech začít s výslechem jediného přeživšího.

Místní lékaři totiž oznámili, že Horváth je už při vědomí a zotavuje se. „Nemocnici jsme předali požadavek, že ho chceme vyslechnout. Očekávám, že s ním budeme mluvit v příštích dnech,“ prozradil iRozhlasu hlavní vyšetřovatel tamního Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB) Clint Johnson.

Nevyzvednutý vrak

Ještě před výslechem má ale být vyzvednut vrak včetně všech jeho částí rozesetých po horském svahu. Kvůli členitému terénu a nepříznivému počasí to dosud totiž nebylo možné. To se má ale do konce týdne změnit.

A hned jak se vrtulník vyzvedne, pošlou se všechny přístroje z něho do Francie, aby tamní technici stáhli data například o stavu paliva nebo otáčkách motorů. Tyto informace mají také objasnit, co se stalo. „Víc sdělíme v předběžné zprávě, která se obvykle zveřejňuje zhruba dva týdny po nehodě,“ řekl Blesku mluvčí NTSB Eric Weiss.

Pro mrtvé až druhý den

Mohl přežít po nehodě ještě někdo další? To je otázka, na kterou také letečtí inspektoři hledají odpověď. Hlášení o pádu vrtulníku totiž přišlo s dvouhodinovým zpožděním a až poté začala záchranná operace. A když tým záchranářů dorazil na místo, našel tělo pilota Zacharyho Russela (†38) ležet mimo stroj. Zatím není jasné, jestli se pilot z kokpitu vyprostil sám, nebo z trosek vypadl.

Stejně tak vyšetřovatelé zjišťují, zda pasažéři zemřeli ihned po nárazu, nebo až během následujících hodin, než se k nim dostali záchranáři. Právě Horváthovi nahmatali pulz, a proto byl v těžkém stavu dopraven do nemocnice. Jelikož se začalo horšit počasí včetně příchodu tmy, tým se na místo nehody již nevracel. Těla všech zemřelých tam tak zůstala do neděle, kdy pro ně záchranáři přiletěli.