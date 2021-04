Už jsou to tři měsíce, co skončilo přechodné období a Velká Británie nadobro opustila Evropskou unii. Spojené království přestalo být součástí vnitřního trhu, a byť se na poslední chvíli podařila vyjednat obchodní dohoda, už je nutné k území přistupovat jako třetí zemi. To znamená zvýšenou administrativu a kontroly na hranicích. Černé scénáře o kolapsu obchodu se sice nenaplnily, ovšem o plynulém chodu také řeč být nemůže – například potravinářům se zpožďují dodávky. Nárůst práce řeší i České pošta.