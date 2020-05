Na nízkou kvalitu upozornil průzkum, který na začátku roku zveřejnilo šest evropských spotřebitelských organizací. Několik měsíců strávily nakupováním nejrůznějších produktů na těchto e-shopech a každý testovaly, zda odpovídá platným evropským bezpečnostním standardům.

Mezi vybranými obchody byly eBay, AliExpress, Amazon (jeho sekce Marketplace) a Wish. Ve všech případech jde o online tržiště, která dávají prostor obchodníkům třetích stran. Ti zde nabízejí prakticky vše, kosmetikou počínaje, elektronikou konče. Čistě čínský je pouze AliExpress, zboží z Asie však převažuje i na eBay a Wish. Jen Amazon je především západní, nicméně i zde působí řada čínských obchodníků.

Celkem z těchto e-shopů organizace nakoupily 250 různých produktů. Jako nezávadné testy vyhodnotily jen třetinu z nich, 165 produktů neprošlo. Respektive v této kvalitě by nikdy v Evropě vyráběny být nemohly, protože by nesplňovaly bezpečnostní standardy stanovené Evropskou unií.

Příkladů je hodně. Například zakoupené detektory kouře a oxidu uhelnatého nezvládly plyny detekovat, takže vlastně byly zcela k ničemu. Vánoční světýlka dokázaly způsobit elektrický šok. Nabíječky USB a adaptéry do zásuvek mohly zapříčinit požár. Powerbanka se při testu roztavila. Kosmetické produkty obsahovaly zakázané ingredience. U dětského oblečení bylo riziko udušení.

A teď si představte, jaké katastrofy by mohly tyto produkty způsobit. Požáry, ublížení elektrickým proudem, otravy i smrti dětí… Jsou to samozřejmě modelové situace, ale z těch se vždy vychází. Jsou to také situace, kvůli kterým vznikají spotřebitelské normy. Jenže čínské produkty prodávané na těchto e-shopech je často nedodržují.

E-shopy se brání: Závadné věci odstraňujeme

Bezpečnosti se obvykle dosáhne použitím kvalitních materiálů a výrobních procesů, plus následným rozsáhlým testováním. Všechny tyto složky něco stojí a jsou promítnuty do konečné ceny. Když chybí, pak skutečně existuje varianta, že zboží je velmi levné – viz nabíječka za dolar a další podobné produkty na AliExpress a Wish. Lidi tyto ceny lákají, tak čínští výrobci ani nemají příliš velkou motivaci činit jinak.

Všechny obchody, které organizace oslovily, uvedly, že produkty, o kterých ví, že jsou hazardní, ze svých stránek odstraňují. Průzkum nicméně ukázal, že tato snaha je přinejmenším nedostatečná. „Online tržiště se rychle stala populárním způsobem jak nakupovat na internetu, Which? proto opakovaně upozorňuje na to, že velké množství produktů zde prodávaných je nebezpečných,“ uvedl jeden z autorů analýzy.

„Těmto platformám se situaci nepodařilo zlepšit ani po letech varování, proto by měly zakročit vlády a donutit tržiště, aby byly zodpovědné za bezpečnost věcí, které prodávají,“ dodal autor. Which? je britská spotřebitelská asociace, která se na průzkumu podílela.

Přímo od výrobce, navíc dotovaně

Ale zpátky na začátek. Častá špatná kvalita je jeden z důvodu, proč je toto zboží levné. Druhým je fakt, že jej prodávají přímo výrobci ze svých skladů, odpadá distribuční proces přes různé zprostředkovatele, který za normálních okolností také něco stojí. A pak tu byl tlak dostat se pod zmíněných 22 eur, aby se neplatilo DPH a clo, protože to cenu výrazně zvedne. Nutno také zmínit, že čínská vláda exportní snahy svých podnikatelů dotuje.

Právě proto, že se mimoevropští výrobci snažili cenu srazit, co nejvíc to jde, aby se vešli do stávajícího finančního limitu, se Evropská unie rozhodla výjimku zrušit. Česko to jako součást Unie musí ctít a bylo jen otázkou času, než novelu o DPH přijme. Počet balíčků, které z Asie do Evropy přicházejí, protože jsou prostě levné a lidé toho využívají, je skutečně extrémní – jen Česká pošta jich loni přepravila 28 milionů.

„Firmy z České republiky i dalších zemí Evropské unie musejí jako plátci odvádět DPH bez ohledu na to, kolik prodávané zboží stojí. Naopak firmy ze třetích zemí si díky osvobození od DPH mohou dovolit to stejné zboží prodat za výrazně nižší cenu, a mají tak oproti těm evropským velkou konkurenční výhodu,“ nastínila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) důvod k přijetí novely.

V Evropě vznikají sklady

Čínské e-shopy jsou ale odhodlány nevzdát se bez boje a ceny chtějí udržet co nejníže. Již dříve proto začaly stavět v Evropě sklady, například společnost Alibaba, provozovatel AliExpress, jeden takový má u Prahy. Do zboží bude pořád započítané DPH, ale může to pomoci vyřešit případné clo. Příjemným bonusem pak je, že produkt přijde rychleji.