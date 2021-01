Pololetní vysvědčení je tu, letos ale v podobě notně ovlivněné pandemií covid-19. Jen výjimečně si i starší žáci mohou hodnocení vyzvednout osobně, a to při individuálních konzultacích, nebo třeba na vrátnici školy.

V pátek čekají školáky jednodenní pololetní prázdniny, na které v týdenních turnusech po okresech navážou prázdniny jarní.

Známky zůstávají, slovní hodnocení šlo stranou

Naprostá většina dětí bude mít na pololetním vysvědčení i letos známky, ačkoli ministerstvo školství doporučovalo hodnotit žáky spíš slovně.

Podle odhadu předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého doplní známky slovním hodnocením asi třetina škol a úplně bez známek se jich obejde méně než deset procent.

Podle rozhodnutí ministerstva školství musí školy obsah vysvědčení sdělit dnes, i když ho předají žákům později. Děti ho mají dostat v papírové podobě do tří dnů po obnovení prezenční výuky. Školy obvykle v pololetí rozdávají výpis z vysvědčení. Listinná podoba s ochrannými prvky se dává až na konci roku.

Školáci se 1. února do lavic nevrátí

Vzhledem k epidemiologické situaci se přitom v provozu škol od 1. února nic nemění, informoval ministr školství Robert Plaga (za ANO) ve středu na twitteru. Nezačne tak ani výuka v malotřídkách, jak Plaga uvažoval.

Ve Sněmovně Plaga uvedl, že návrat žáků do škol by měl přijít tehdy, až budou podmínky k jeho trvalému udržení. Do lavic se tak nyní nevrátí ani poslední ročníky, které podle expertů potřebují zpět nejnaléhavěji.

Plaga věří tomu, že se ministerstvu zdravotnictví v únoru podaří zajistit plošnější model pravidelného testování ve školách třeba s využitím tzv. kloktacích testů. Pak by se podle Plagy mohlo do lavic vrátit víc žáků. Vše podle něj ale bude záležet na tom, jak se podaří vyřešit logistiku. Poukázal na to, že v každém ročníku je přibližně 100.000 dětí, středních škol je kolem 1200 a základních škol zhruba 4200.

Komunistická podmínka

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden uvedl, že závěrečné ročníky základních a středních škol by se mohly vrátit do lavic i při současném nejpřísnějším 5. stupni PES. Odkdy by to mělo být, měl zvážit v tomto týdnu.

Komunisté si obnovení provozu prvního stupně kladli jako jednu z podmínek pro podporu při hlasování o prodloužení nouzového stavu. Blatný tehdy ve Sněmovně řekl, že předpokládá otevření celého prvního stupně začátkem února, pokud to epidemická situace povolí.

V prvních až pátých třídách je podle údajů ministerstva školství přibližně 550.000 dětí. Do škol může nyní chodit zhruba 216.000 prvňáků a druháků, 27.000 žáků speciálních škol a 365.000 dětí ve školkách.