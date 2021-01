Když se na sociálních sítích objevilo smutné oznámení, vyrojily se také desítky kondolencí. „To je opravdu velmi smutná zpráva. Velká bojovnice se srdcem na dlani. Upřímnou soustrast všem. Budeme na ni s láskou vzpomínat,“ napsala zpěvačka Bára Vaculíková na facebookovém profilu organizace Mamma HELP, která svou činnost loni v červnu bohužel ukončila.

Pohřeb se konal v pondělí 4. 1. 2021 v Praze.

Upřímnou soustrast vyjádřila i fotografka a držitelka Ceny Magnesia Litera Dita Pepe nebo sdružení Aliance žen s rakovinou prsu, které Drexlerová také založila.

Majitelka legendární kavárny Najáda

Lidé znali Janu Drexlerovou nejprve jako majitelku legendární kavárny a klubu sci-fi literatury Najáda, který v devadesátých letech fungoval v pražské Křižíkově ulici.

Když sama onemocněla rakovinou prsu, založila úspěšnou organizaci Mamma HELP, která dlouhých dvacet let pomáhala onkologicky nemocným ženám a jejich rodinám.

Na konci léta se vdala...

Nad odchodem Jany Drexlerové smutní i nakladatelka Barbora Baronová. „Byla mi velkým vzorem ve svém entuziasmu skály lámat. Kus svého života zasvětila vydávání knížek, takže jsme si měly vždy o čem povídat,“ prozradila vydavatelka s tím, že o oblíbené ženě vyšly hned dvě knihy spisovatelky Pavly Frydlové: Ženám patří půlka nebe a Ženy 60+.

Nakladatelka Baronová připomněla i velký organizační talent a zápal pro věc Jany Drexlerové. „Loni jsme ještě plánovaly vydat překlad francouzského autobiografického komiksu… Když se nám nedařilo vyjednat práva, Jana (nebýt covidu) startuje auto a jede do Francie osobně. Do všeho šla naplno,“ popisuje Baronová na sociální síti.

Ta se také vyjádřila ke konci organizace Mamma HELP. „Když se rozhodla organizaci Mamma HELP rozpustit, hodně lidí jí to mělo za zlé, ale já ji chápala - říkala, že svět se posunul a Mamma HELP už splnil svou úlohu,“ vysvětluje nakladatelka a na sociální síti přidala i další krásnou vzpomínku.

„Letos v létě se Jana vdala a psala, jak moc je šťastná. Bude mi šíleně chybět. Stejně jako těm, kteří díky její práci nezůstali v těžké nemoci sami, ale měli za kým jít,“ dodala.

