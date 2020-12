Aneta a její partner David po narození Nely vůbec netušili, co je při péči o dceru s ichtyózou čeká. Neličino tělo funguje jako papiňák. „Neumí se potit, takže se dost často pak přehřeje, v tu chvíli pak hrozí kolaps organismu, může mít zástavu srdce. Neustále do kolečka řešíme počasí, její aktivitu, aby se právě nepřehřála, takže chladíme termální vodou, která zároveň i hydratuje pokožku, nebo používáme chladící ručníky,“ řekla před dvěma lety Aneta, maminka Nelinky, Blesk Zprávám.

„V létě prakticky nevycházíme ven, přes den určitě ne, když to jde, tak hned po ránu, nebo až na večer. A v zimě zase hlídáme teplotu v domě a opět její aktivitu, protože i v zimě se dokáže přehřát,“ uvedla Aneta

Nejvíce práce je samozřejmě s Nelinčinou kůží, která roste každou minutu. Ichtyóza je genetické kožní onemocnění, kdy kůže roste nemocnému rychleji, než je obvyklé, a může se stát, že bez vhodné péče by mohl kůží zarůst. Pacientům samozřejmě zarůstají uši i oči, mohou ohluchnout i oslepnout.

Péče za 18 tisíc měsíčně

Nelince bude 10 let a jak řekla Aneta Blesk Zprávám, její povaha se začíná měnit, zatímco její zdravotní stav je neměnný. „Nelinka chce být jednu stranu hezká, ale na druhou stranou je někdy příšerně líná a odmlouvá. Věřím, že je to pro ní náročné, někdy i dost bolestivé. Péče o Nelinku je stále stejně nákladná, měsíčně nás péče stojí cca 15 000 až 18 000 korun,“ odpovídá Aneta na dotaz, jak se nyní rodině daří.

Rodina musí nakupovat krémy, masti, oleje do uší, kapky do uší, speciální šampony a mycí gely a hlavně pilníky a brousítky na ostranění přebytečně narostlé kůže.

Slzy při bolestivém loupání kůže

Péče o Nelinku je stále intenzivní a pravidelná. Pokud by se zpozdila, Nelinčin stav by to dal jasně najevo. Aneta musí mít naplánovaný každý krok. „Každou středu čistíme ouška, musí se vytáhnout tzv. ušní špunty, každý čtvrtek čistím pinzetou ušní boltce, který jsou potřeba stáhnout, jak to neudělám, Nelinka je schopná si je rozdrbat sama, v sobotu a v úterý děláme zábal na hlavičku, aby se kůže snadněji stáhla,“ popisuje boj s ichtyózou Aneta.

„Dlouhé vlasy jsou problém, protože se to musí vše protáhnout, ale co naděláme, když princezna chce mít dlouhé vlasy. Zábal musí mít na hlavičce aspoň hodinu a kštici loupeme, někdy i tři hodiny, bohužel tahle péče není úplně příjemná, někdy to stojí i pár slz,“ dodává Nelinčina maminka.

„A na závěr každou neděli máme tzv. „servisku“, ta trvá zhruba 5 hodin, používáme skleněné pilníky, kterýma brousím celé tělo, pak pilníky, který používám na plosky nohou a používám i elektrický pilník na obličej,“ pokračuje v popisu náročné péče Aneta.

Záněty v očích a spotřeba oblečení

Holčička se musí neustále mazat, nejčastěji ráno a večer, přes den se musí promazávat hlavně obličej, ruce a krk. Krémy má rodina doma všude, aby Nelinka nebyla lhostejná a namazala se sama.

„Dost často trpí oblečení, peru denně a něco i vyvařuji, některé oblečení časem nevydrží ten nápor, proto pořád kupuji nové a nové. Pak jsem ráda, když mám okolo sebe kamarádky, které nám dají oblečení po svých dětech,“ přiznává Aneta.

Problémy má děvčátko i s očima. „Nelinku trápí dost často záněty v očích, kdy pak jsou pro nás záchranou kortikoidové masti. A tím jak nedovře oko, tak neustále vysychá a je potřeba ho několikrát denně vykapávat a hydratovat,“ říká Aneta.

Problémy s koníčky a užitečná klimatizace

Nelinka se chce jako každé dítě věnovat koníčkům. Ale ne všechny u ní kvůli onemocnění připadají v úvahu. „Když jsem ji přihlásila na tanec nebo na judo, tak to dopadlo pokaždé špatně, vše komplikovalo její časté promazávání a její tělo se neustále přehřívalo,“ vysvětluje Aneta. Nakonec Nelinka zůstala u zpěvu, kterému se věnuje odmalička a velmi ji baví, byla přijata i na sólový zpěv.

Před dvěma lety rodina vyslovila přání, že by se jí kvůli Nelince hodila klimatizace. „Klimatizaci nám pořídila jedna moc hodná paní z Prahy, za kterou jsme jí velmi vděční, používáme ji pořád. Nelince je doma dobře, ale pak jsou dny, kdy by malá chtěla jít ven, ale nejde to. Proto kamarádky musí chodit k nám," přibližuje Aneta problém s Nelinčiným organismem, který může kdykoliv zkolabovat.

Covid-19 a ichtyóza

Aneta se velmi bála onemocnění koronavirem, protože i covid-19 se může projevit na kůži. Rodina se nakonec nemoci nevyhnula, naštěstí si prošla lehkým průběhem, Nelinka měla jsem rýmu a bolela ji hlava. Péče o kůži ale trvá i v době covidové, přidaly se k tomu ale i starosti s častým mytím rukou a dezinfekcí.

„Dezinfekci musí mít dcera hydratační. Samozřejmě, že to pro ní není až tak komfortní, jelikož časté mytí rukou ji vysušuje ruce, které si musí často mazat. Kvůli tomu ale občas neudrží v ruce ani tužku,“ říka Aneta.

Online výuku zvládla holčička dobře. Rodiče museli chodit do práce a tak Nelinka musela vše zvládat sama.

Nelince pomáhá mladší bráška

Nelinka roste a jak maminka přiznává, péče o ní je těžší a těžší, protože holčička už začíná mít vlastní hlavu a občas odmlouvá. „Jsem ráda, že má doma mladšího bráchu, se kterým si vyhraje. Matěj je sice zlobidlo, ale když Nelince loupu přerostlou kůži, nosí jí kapesníčky a utírá slzičky,“ usmívá se dojatě Aneta.

K Vánoců dostala Nelinka slib, že jí rodiče zrekonstruují pokojíček. „A do Nového roku si přeji hlavně zdraví, i když to zní jako klišé, je to to nejcennější, co máme,“ uzavírá Nelinčina maminka Aneta.