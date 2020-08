Debata kolem konopí je složitá z toho důvodu, že i když jde v zásadě o jednu kytku, obsahuje různé látky, ke kterým se z hlediska legislativy přistupuje jinak. Mají totiž různé účinky. Nejvýraznější jsou v tomto ohledu dvě - CBD a THC. Ačkoli je pojí mnoho společného, v jedné zásadní věci se odlišují – jedna člověka omámí a jedna ne.

„Kanabidiol neboli CBD, na rozdíl od tetrahydrokanabinolu neboli THC, není psychotropně působící látkou, která by byla zodpovědná za hlavní psychotropní účinky konopí. Jeho účinky jsou spíše anxiolytické - tedy proti úzkosti, a mírně sedativní a zklidňující,“ vysvětluje hlavní rozdíl mezi látkami Páleniček.

„Současně se studuje i jeho potenciální antipsychotický účinek, což znamená, že může být využito v léčbě onemocnění, jako je například schizofrenie. Zároveň kanabidiol pravděpodobně zmírňuje některé účinky THC, zejména ty které jsou spojeny s psychotickým prožíváním (např. vztahovačnost, úzkosti),“ popisuje dále účinky CBD psychiatr.

Podle něj zatím nelze jednoznačně říci, že by látka byla skutečně léčivá, jelikož data se teprve sbírají. Nakročeno k tomu ale kanabidiol má. „Přestože dosud neexistuje jednoznačná klinická evidence o jeho léčebném potenciálu, neb velké kontrolované klinické studie aktuálně probíhají, rozhodně CBD není nebezpečnou či jakkoli návykovou, omamnou či psychotropní látkou,“ říká Páleníček, který se výzkumu psychotropních látek včetně kanabinoidů a jejich vlivu na dušení zdraví věnuje dlouhodobě.

Právě proto, že CBD vnímá jako bezpečnou látku, navíc s lékařským potenciálem, nechápe psychiatr, proč by měla být klasifikována jako zakázané narkotikum. Dle jeho názoru k tomu není sebemenší důvod. „Jeho zařazení mezi omamné a psychotropní látky má asi podobnou logiku, jako kdybychom chtěli zařadit kuchyňskou sůl mezi nebezpečné jedy jako je například kyanid, protože v dostatečně vysokých dávkách je její požití také smrtelné,“ přirovnává návrh Páleníček.

CBD podpořila i WHO

Evropská komise v červenci pozastavila posuzování zhruba 50 přípravků s CBD v rámci řízení tzv. nových potravin s tím, že se na látku se musí podrobněji podívat. Jednotná úmluva o omamných látkách z roku 1961, kterou přijala Organizace spojených národů, totiž stále CBD za narkotikum považuje – vnímá tak všechny „extrakty a tinktury z konopí“.

EU aktuálně považuje CBD za doplněk stravy – můžete ho koupit jako kapsle, kapičky, nebo třeba v konopném oleji. Nejde ovšem o obyčejný doplněk stravy, ale „potravinu nového typu“, což je daná definice vycházející z evropského nařízení, které tak označuje potraviny, které se na území kontinentu ve větší míře nekonzumovaly před rokem 1997. Všechny tyto produkty musí projít přísným schvalovacím řízením.

Pokud by Evropská komise zhodnotila CBD jako narkotikum, látka by z potravinářského segmentu zcela vypadla a přesunula by se do oblasti drog, kterou by si pak upravovaly jednotlivé členské státy. Ty by samozřejmě kanabidiol mohly v rámci svého území opětovně zařadit mezi potraviny, ale je otázka, jestli by to udělaly.

Paradoxní je, že Světová zdravotnická organizace (WHO) svá stanoviska k CBD uvolňuje. Podle ní látka nemá žádné psychoaktivní účinky, ani u ní není potenciál ke zneužití a k vytvoření závislosti – na rozdíl od THC. Dokonce doporučila, ať OSN ze svého seznamu drog CBD vyjme. Jednání mají proběhnout v prosinci.

Česko začíná řešit, jak se k návrhu postaví

Před tím ale bude zásadnější debata na poli EU a stanovisko, které zaujme česká vláda. Poslanec Tomáš Vymazal (Piráti) již informoval, že v této souvislosti kontaktoval národní protidrogovou koordinátorku Jarmilu Vedralovou. Právě ona je českým zástupcem Horizontální pracovní skupiny pro drogy (HDG) v Bruselu, která bude o tématu debatovat.

„Paní koordinátorka byla ze záměru Komise stejně překvapená jako my. Na stanovisku za ČR se pracovat teprve začne. Spolu se členy mezirezortního týmu Návykové chování proto nyní připravuji podklady popisující přínosy liberálního přístupu k nakládání s CBD, který odpovídá aktuálnímu vědeckému poznání. Tyto materiály následně paní koordinátorce poskytneme – ČR musí v tomto směru vydat jednoznačné racionální stanovisko,“ uvedl v prohlášení Vymazal.

Vedoucí mezirezortního týmu Návykové chování Jana Michailidu (Piráti) k tomu dodala, že je připravena používání CBD hájit i na půdě sněmovního Výboru pro evropské záležitosti.