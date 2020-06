Ve Frýdlantu ráno znovu zasedl krizový štáb, hasiči jsou dál v pohotovosti. „Zastavili jsme ale zatím pytlování písku, máme připravených a naložených k rozvozu asi 500 pytlů, a pokud to bude potřeba, jsme schopni to znovu do hodiny rozjet,“ řekl starosta Dan Razer (ODS) Obavy má z deště, který neustává. "Předpovědi nejsou příznivé, podle meteorologů může dopoledne spadnout až 50 milimetrů srážek. Krizový štáb znovu svoláváme na poledne,“ dodal.