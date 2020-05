Řada Čechů si kvůli koronakrizi nejspíše odpustí dovolenou v zahraničí a vyrazí po krásách naší země, i když premiér Andrej Babiš (ANO), který k tomu vyzývá, má už zaplacenou rodinnou dovolenou v Řecku. Návalu turistů se však obávají do jisté míry správci velkých parků a Chráněných krajinných oblastí. Záplava lidí na jednom místě by totiž mohla ohrozit přírodu samotnou. V čele s ministrem Richardem Brabcem (ANO) tak experti připravují nové naučné stezky a vytváří interaktivní mapu, kde si mohou lidé najít výlet na míru i do méně frekventovaných míst.

Česká příroda bude letos praskat ve švech, alespoň to očekávají správci Národních parků a Chráněných krajinných oblastí. Podobná očekávání má i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). „Předpokládáme, že letos lidé nepojedou do zahraničí. Chceme tak představit i netradiční turistická místa, abychom tento příval lidí usměrnili,“ zmínil ministr v rozhovoru pro Blesk Zprávy Brabec.

Češi i cizinci totiž nejvíce navštěvují především Krkonoše a Šumavu. „Ten trend už je znatelný nyní, především o víkendech. V prvních týdnech nouzového stavu byl v NP nízký počet návštěvníků. To ale není nijak výjimečně v tu roční dobu,“ potvrdil vzrůstající zájem lidí o Šumavu tiskový mluvčí NP Jan Dvořák.

Vláda, ale i experti se tak snaží přesměrovat zájem lidí i do jiných míst. I z toho důvodu ministr Brabec vyrazil na otevření naučné stezky do Brd. A Blesk Zprávy byly u toho.

„Brdy jsou nejmladší CHKO v ČR (zřízeno 1.1.2016, pozn.red.) a je to panenská příroda. Zároveň tu byly obce, které byly dvakrát vysídleny. Stejně tak tu fungovala armáda a žilo tu tisíce lidí. Jsou tu krásné stezky i cyklostezky a já osobně to tu mám moc rád,“ láká na novou stezku Brabec.

Nenavrhuje pak jen Brdy. Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR totiž nabízí výletní aplikaci.

„Očekáváme nápor turistů a jelikož je příroda to nejhodnotnější, co máme, musíme mít lidi na naší straně. Založili jsme tak webovou stránku „Pojďte s námi do přírody“, kde už nyní naleznete tipy na výlety. Do prázdnin zde bude na interaktivní mapě Česka k dispozici 50 míst,“ vysvětluje předseda AOPK František Pelc.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) během otevírání naučné stezky v Brdech (20.5.2020) | Blesk:Jakub Poláček

Pozor na „odpadkouškovitý“

Kromě toho, že by byla na oblíbených místech „hlava na hlavě“, se experti obávají opětovného přemnožení odpadkouškovitých - neboli odpadků. Ročně se kupříkladu jen z Krkonoš sesbírá i tři tuny odpadků, což je vzhledem k váze obalu od sušenek děsivé číslo. „Dá se předpokládat, že množství odpadků stoupne, ale třeba budeme příjemně překvapení,“ konstatoval pro Blesk Zprávy Dvořák.

Co se týče samotných Brd, tak zde je podle správce tamního parku Bohumila Fišera situace s odpadky lepší, než v „profláknutých“ parcích a doufá, že to tak zůstane. Ani během procházení naučné stezky jsme na žádného „petlahvoně“ nenarazili.

Optimistický je i sám Brabec. „Věřím, že budou lidé ohleduplní, i když to tu bude praskat ve švech. Snažíme se nyní lidi edukovat, aby věděli, že neexistuje, aby obal od svačiny pohodili kolem sebe,“ říká..

„Nechceme lidi buzerovat, chceme jim opakovat, jak je příroda důležitá. Nemůžeme za každý chodit a každého kontrolovat. Musíme věřit ve slušnost. Pokuty jsou, ale to nechceme. Tvrdě ale budeme postihovat nešvary, jako jízda po CHKO na čtyřkolkách,“ pokračuje Brabec.

Brabec dodává, že už má „absťák“ od přírody a sám vyrazí také na Šumavu a do Brd. A co si do přírody přinese...to si také odnese.