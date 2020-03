Svým očím nemohl uvěřit Antoním Kůrka ze Srní na Klatovsku. Když se v neděli v podvečer vracel domů se svou dcerou, odehrála se před nimi na silnici na Skelné úchvatná podívaná.

„Stálo tu auto. Myslel jsem, že mu do cesty skočili srnci. Jenže místo nich tam byli dva rysy,“ řekl Kůrka. Vzácné šelmy si lidí vůbec nevšímaly a jakoby úplně ztratily plachost.

„Rysové se nejdříve kočkovali, pak chodili po silnici a nakonec skočili do lesa a utekli. Trvalo to deset minut,“ svěřil se Kůrka. Rysa viděl naposled ve volné přírodě jako desetiletý kluk. „Teď to byl veliký zážitek hlavně pro moji dceru. Nadšeně je sledovala, řekl jsem jí, ať se dobře dívá, že je to vzácná podívaná,“ dodal Kůrka.

Na silnici kvůli námluvám

Jeho zážitek zaujal i Správu Národního parku Šumava. „Teď na jaře je doba jejich páření. Na silnici byli do sebe nejspíš zakoukaní a ztratili tak plachost. Jednoho z nich se pokusíme identifikovat podle kresby jeho kožichu. Fotky šumavských rysů máme v počítači,“ řekl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

Elegantní šelmy lidé spatřili i v pondělí. „Můj kamarád jel ráno do práce a uviděl je o kus dál než já v neděli. Bylo to v místě nazývaném Na Keplích,“ uvedl Kůrka.

Rys ostrovid je chráněný

Je největší naše kočkovitá šelma. Je přísně chráněná a jde o ohrožený druh. Na kořist útočí z blízkosti. Když ji nedostihne několika skoky, nechá jí být. Nezačne žrát hned, nějakou dobu si s úlovkem hraje, než se do něj pustí. Při posledním sčítání se zjistilo, že na území od Dunaje až po Brdy a Český les v ČR, Rakousku a Bavorsku žije 107 rysů.

Vlk na Rokycansku

Šelmu zachytila fotopast v polesí Čilina u Rokycan. „Jde nejspíš o mladého vlka, kterého starší jedinec vyštval ze smečky a on si hledá samici. Zajímavé je, že probíhal řídkým lesem v hustě osídlené oblasti. Určitě tady nezůstal a nejspíš pokračoval do Brd,“ řekl zvířecí záchranář Pavel Moulis. Mohlo to být zvíře, které ve Vochově na Plzeňsku koncem ledna zabilo berana.

