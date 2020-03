„Dopravní stavby nám blokují různí aktivisti. V první řadě Děti Země,“ uvedl Babiš. Děti Země principiálně blokují podle premiéra všechny dálnice. Vedle jednání s aktivisty stát podle něj chystá legislativu, která pomůže zpožďování staveb kvůli obstrukcím vyřešit.

Oprava jednotlivých úseků dálnice D1 se kvůli obstrukcím aktivistů podle Babiše zpozdila v průměru o 444 dnů. Různé organizace a hnutí nyní blokují mimo jiné dostavbu dálnice D3 na České Budějovice, trasu z Brna přes Mikulov do Rakouska, D49 mezi Zlínem a Olomoucí, dva úseky D35 z Hradce Králové na Olomouc nebo úseky D43 z Brna směrem na Svitávku.

Dálnice do Polska v roce 2024

Oprava dálnice D1 bude letos pokračovat na sedmi úsecích, z toho čtyři by měly být dokončeny letos a zbytek do září 2021. V příštím roce by měly být také dokončeny dva nové úseky na dálnici D11 z Hradce Králové směrem na Jaroměř a na hranici s Polskem. Napojení celé trasy na polskou dálnici by mohlo být v případě urychlení prací díky nové legislativě v roce 2024.

Podle ministra dopravy Karla Havlíčka by měla stavby silnic urychlit novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, která umožní převést nebo vyvlastnit potřebné pozemky na stát hned po vydání územního rozhodnutí. Novelu označil za jeden z nejdůležitějších zákonů letošního roku.

Letos na podzim nebo příští rok na jaře začne stavba 32kilometrového úseku z Příbrami do Čimelic formou PPP. Úsek by měl být dokončený v roce 2023. Z Písku do Českých Budějovic bude dokončená tříproudová silnice do roku 2025.

Ředitelství silnic a dálnic bude letos hospodařit s rozpočtem přes 50 miliard Kč, což je podle Mátla dvojnásobek peněz proti roku 2014 a zároveň nejvíce od roku 2009.