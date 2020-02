Filipa (18) přivedla k hraní počítačových her babička. Chlapec pak jako všichni jeho vrstevníci slýchal od rodičů, ať vstane od počítače a jde raději ven. Jednou ale přišel s prosbou o číslo účtu, aby mohl dostat peníze za vyhraný turnaj v počítačové hře. Bylo to jen pár tisíc, ale časem může Filip vydělat miliony, jako jiní světoví profesionální hráči počítačových her. Filip je nyní členem týmu, trénuje přes osm hodin denně, má k dispozici fitness trenéra nebo i výživového poradce. Co to znamená, být členem esportovního týmu?

Filip jezdil na prázdniny k babičce a tam si poprvé sedl k počítači a zahrál si svou první hru. „Babička občas hrála se mnou, a když mi bylo deset let, pořídila mi k Vánocům notebook, který mi umožnil hrát náročnější hry, jedna z nich byl Counte-Strike. Rodiče mi říkali, že za počítačem sedím zbytečně a pořád mě posílali ven,“ svěřil se Filip Blesk Zprávám s reakcí snad každých rodičů, kteří vidí svého potomka sedět většinu času u klávesnice a „pařit“ hry.

Jednou ale za nimi přišel s prosbou o číslo bankovního účtu, aby mohl obdržet peníze za vyhraný turnaj. „Rodiče mi ze začátku nevěřili, proč by mi měl někdo posílat peníze za to, že sedím u počítače,“ vypráví Filip. Částka kolem tří tisíc ale dorazila a rodiče se začali zajímat, co vlastně jejich syn hraje. Tak v podstatě začíná každá kariéra profesionálního hráče.

„Babička začala esport sledovat od mého prvního většího turnaje v Praze, od té doby mě plně podporuje a fandí. Je jí 69 let a strašně ji to zajímá a baví,“ říká kluk, ze kterého se stal člen českého eSport týmu, který se specializuje na hraní titulu Counter Strike - Global Offensive.

Výhry? Stovky tisíc v Česku, miliony v zahraničí

Esport je momentálně v Česku v plenkách. Jak řekl Blesk Zprávám manažer týmu Brute Tomáš Müller, některé státy Evropské unie jsou mnohem dále než my, jeden z největších turnajů v počítačových hrách na světě se koná například v Polsku. V zahraničí je esport profesionálním sportem a velkým byznysem.

„U nás momentálně máme mnoho úspěšných individuálních hráčů, kteří jsou součástí zahraničních týmů. My jsme se rozhodli postavit první český tým, který dokáže nejlepším světovým týmům konkurovat,“ říká Müller s tím, že pět chlapců ve věku 17 - 21 let z jeho týmu si mohou hraním přijít až na stovky tisíc ročně.

V zahraničí ale padají výhry v milionech dolarů, například na jednom ze světových turnajů si vítězné týmy mohou rozdělit přes 30 milionů dolarů. Výhry ale nejdou vždy do kapsy jen vítězům, občas se pořádají i turnaje, z nichž jde výtěžek na charitativní účely.

Výživový poradce i psycholog

Jak probíhá trénink profesionálních hráčů Counter-Striku? Samozřejmě sedí u počítače osm až 10 hodin denně a hrají. Trénink ale také spočívá v poradách o strategii a sledování videí hraní úspěšných hráčů. Filip by samozřejmě nemohl trénovat bez individuálního studijního plánu, podle svých slov měl štěstí, že se ředitel jeho školy o esport aktivně zajímal.

Ale není to jen o sezení u počítače. Chlapci mají k dispozici fitness trenéra, výživového poradce nebo i psychologa. Aby totiž podávali nejlepší výkony, musí být hráči psychicky i fyzicky v naprosté pohodě. „V posilovně máme hlavně cviky na záda, abychom seděli dobře,“ říká Filip. Důležitá je i strava.

„Pokud si před tréninkem kluci dají pizzu, tak bude jejich tělo zaneprázdněné trávením a ostatní procesy v těle budou mít nižší prioritu. Dojde tedy k poklesu energie, budou mít pomalejší postřehy, než by tomu bylo při lehce stravitelnější variantě jídla,“ popisuje fitness trenér Dominik Trkan.

„Každý řeší nějaké osobní problémy. Od toho mají chlapci k dispozici psychologa, protože potřebujeme, aby se maximálně soustředili na hru a zvládali emoce při hře,“ vysvětluje manažer týmu.

Filip: Chtějí po mně podpis i fotku

A co když si profesionální hráč najde přítelkyni? „Pokud si najdou přítelkyni, tak ty chápou, že je to zaměstnání jako každé jiné a podporují je, dokonce i samy hrají,“ říká Müller, ale upozornil, že profesionálnímu hraní her se nelze věnovat do konce života. Kolem 25. roku věku obvykle kariéra končí.

Na dotaz, zda má Filip už nějaké fanoušky, chlapec skromně přiznává, že ho na internetu žádají o podpis a po turnaji se s ním chodí nadšenci fotit. Jeho cílem je momentálně dostat se s týmem mezi 30 nejlepších týmů světa.

