V červenci roku 2018 se milovníci sportu Petr a Andrea vydali na projížďku na kolech. Výlet však pro partnery skončil tragicky. „Oba milovali přírodu, chodili lyžovat, chodili na túry a jezdili na kole. Je pro mě těžké uvěřit, co se stalo,“ popsala tehdy jejich známá Marta slovenskému deníku Nový Čas. Partneři byli na cestě do obce Mníchova Lehota, když je srazilo auto, které řídila oblíbená fitness trenérka Lucie. Peter byl na místě mrtvý a Andrea byla převezena do nemocnice, kde později zemřela.

Řidička Lucie (27) se zhroutila. Po Petrovi (†46) zemřela i Andrea (†50). Ta zraněním z nehody podlehla

„Strašnou zprávu jsme se dozvěděli, když jsme byli na chalupě. Andrejka byla velmi milé děvče, milovala přírodu, ovládala jazyky, vystudovala vysokou školu,“ řekla Novému Času máma Andrey. „Věc si na místě převzala kriminální policie z Trenčína. Ta zahájila trestní stíhání ve věci přečinu usmrcení a ve věci přečinu ublížení na zdraví,“ sdělila tehdy policejní mluvčí Elena Antalová deníku Plus Jeden Deň.

Lucie, která se v mistrovství Slovenska v bikini fitness umístila na osmém místě, se po nehodě zhroutila. Soud ji pak loni za nehodu udělil podmíněný trest. Soudce zohlednil například to, že Lucie svého činu litovala. „Soudce v listopadu 2019 vydal trestní rozkaz, kterým obviněné uložil trest odnětí svobody v trvání dva roky, přičemž výkon trestu podmíněně odložil na zkušební dobu tři roky. Obviněné uložil i trest zákazu činnosti řídit motorové vozidlo každého druhu na šest let. Soudce přihlédl k tomu, že obviněná před spácháním trestného činu vedla řádný život, ke spáchání trestného činu se přiznala a trestného činu upřímné litovala,“ vysvětlení mluvčí trenčínského soud Roman Tarabus.

Podle informací Nového Času však s rozhodnutím soudu nesouhlasí prokurátor, který žádá tvrdší trest. Případ se tak bude znovu projednávat.