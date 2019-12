Marka B. (†23) v Tatrách strhla lavina: Přítelkyně mu poslala do nebe smutný vzkaz

Třiadvacetiletý Marek B. (†23) v neděli zemřel v Nízkých Tatrách na Slovensku poté, co ho spolu s kolegou ve volném terénu u lyžařského střediska Jasná strhla lavina. Druhý lyžař utrpěl vážné poranění nohy. O tragické nehodě informovala tamní horská služba. Markova přítelkyně na facebooku sdílela smutný vzkaz. Je to patrně první tragická lavinová nehoda na Slovensku v nedávno zahájené lyžařské sezoně.

Oba lyžaře strhla lavina při lyžování ve Školském žlebu, který se nachází u lyžařské sjezdovky pod horou Chopok. Marek B. (†23) byl vášnivý lyžař a nenechal si ujít jedinou možnost jít si zalyžovat. Horské záchranáře kontaktoval se žádostí o pomoc sedmadvacetiletý lyžař, kterého na rozdíl od jeho kolegy lavina nezasypala, ale který kvůli vlastnímu zranění nemohl hledat kamaráda pod lavinou. Tragická vycházka v Tatrách: Petr (†35) zemřel pod lavinou, Evu se podařilo zachránit

Horští záchranáři sjeli na lyžích do žlebu, kde záchranářský pes označil místo zasypání lyžaře. Po jeho vykopání ze sněhové masy zahájili resuscitaci, muže se jim ale zachránit nepodařilo. Pro rodinu budou tak letošní Vánoce ty nejtragičtější.

Přítelkyně Marka (†23) na facebooku sdílela smutný vzkaz, kde oznámila, kdy se s vášnivým lyžařem naposledy rozloučí. Desítky lidí pak pod příspěvkem smutní a podporují rodinu v nelehké situaci. „Pokud by bylo něco, co ti sluší víc než úsměv, zlato, rozhodně by to byly lyže,“ napsala podle serveru Čas.sk Markova přítelkyně Lucie. Martin Š. (†27) zahynul pod lavinou: Horolezectví přesto udělalo jeho ženě radost

Druhého lyžaře členové HZS po prvotním ošetření tahali ze žlebu asi 300 metrů na sjezdovku, odkud ho dopravili do údolí a předali posádce přivolané sanitky.

Kvůli nepříznivému počasí nemohl na místo neštěstí vyrazit záchranářský vrtulník. Ve vysokohorském terénu Nízkých Tater po předchozím sněžení a silném větru bylo vyhlášeno mírné lavinové nebezpečí, tedy druhý stupeň z pětidílné mezinárodní škály.