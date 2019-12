Bude asi ještě dlouho trvat, než rodině, kamarádům a kolegům dojde, co se vlastně stalo... Teprve 27letý profesionální lyžař a propagátor takzvaného freeskiingu (volné lyžování) Richard J. ve středu tragicky zahynul při nehodě na 51. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno.

Mladý Slovák mohl jet s o čtyři roky mladší přítelkyní na svátky domů za rodinou, do cíle ale nedorazili. Richard nedobrzdil před kolonou a narazil do stojícího kamionu.

Sportovec svým zraněním podlehl, 25letou ženu přítelkyni transportoval vrtulník do nemocnice na pražských Vinohradech. „To bych si nikdy nepomyslela… Moc brzo, bráško. Vrať se. Víc nedokážu říct,“ napsala zdrcená sestra Petra v dojemném statusu na facebooku.

Richardova smrt je obrovsky těžkou ztrátou i pro jeho kolegy a kamarády z lyžování. Richard byl podle nich talentovaný a mimořádně oddaný lyžař. Sportu dával bez nadsázky vše. Však také jeho mottem bylo „Jezdit, jezdit, jezdit, být extrémně sebekritický a nikdy se nevzdat.“ To byl také jeho vzkaz mladým a začínajícím lyžařům, s jejichž výchovou pomáhal.

Kromě závodění (v kategorii slope style byl Richard mistrem Slovenska) a popularizování takzvaného freeskiingu se totiž také věnoval výchově mladých lyžařských nadějí. „Je to velký ztráta pro náš sport. Richard byl v reprezentaci několik let, v této sezoně si z osobních důvodů dal pauzu a za rok se chtěl vrátit,“ řekl deníku Nový Čas sportovně-technický ředitel úseku akrobatického lyžování Slovenské lyžařské asociace Tomáš Murgáč.

„Byl velmi zapálený a obětavý. Jako trenér a organizátor různých freestylových akcí pomáhal nové vlně jezdců, jak se dalo. Budou to velmi smutné Vánoce pro všechny, kteří ho poznali a měli rádi,“ uzavřel funkcionář.