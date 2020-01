Koronaviry jsou skupina příbuzných virů, které napadají lidi i zvířata. Vyvolávají záněty dýchacích cest. Patří mezi ně třeba smrtelný SARS nebo MERS. Virus, který právě ohrožuje svět, získal název 2019-nCoV.

Šířit se začal na konci minulého roku z čínského města Wu-chan. Aktuálně má přes 100 známých obětí, nakažených je přes 4500 – spekuluje se ale, že je číslo mnohem vyšší, protože mnoho pacientů může být nediagnostikovaných.

Kdo je nejohroženější?

Onemocnění připomínající chřipku může být smrtelné hlavně pro lidi s oslabeným organismem. Podezření na koronavirus se vyskytlo několikrát již i v Česku – v Praze na Bulovce, Českých Budějovicích, Kroměříži či Opavě.

„Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou,“ uvádí české ministerstvo zdravotnictví. Jak postupovat v případě podezření na koronavirus, o tom informuje Státní zdravotní ústav.

Co dělat, pokud cestujete z oblastí nákazy a objeví se u vás teplota, kašel nebo dušnost?

• Pokud se u Vás během letu vyskytnou příznaky respiračního onemocnění, informujte neprodleně palubní personál.

• V případě, že jste již na letišti, neopouštějte prostor letiště a vyhledejte stálou lékařskou službu na letišti.

• Pokud jste již doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.

• Telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu. Informujte je o svém pobytu v rizikové oblasti.

• Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Pokud nejsou dostupné, používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.

• Při kašli si zakrývejte ústa a nos kapesníkem, nebo použijte rukáv, ne ruce!

Projevy: Kašel, teploty i akutní respirační syndrom

„Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest,“ upozorňuje ministerstvo zdravotnictví.



Koronavirus se neprojevuje ihned, ale až po sedmi až čtrnácti dnech. Podle infektoložky Kristýny Herrmannová z Nemocnice Na Bulovce se nemoc na začátku projevuje vždy stejně: „Člověk bude mít teplotu, bude mít kašel. Aby se dostal do stadia těžkého zápalu plic, to trvá. To není tak, že pacient šel z nuly hned do něčeho takového.“

Nový koronavirus tak může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekce MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Podle Herrmannové není prokázáno, že by byl člověk infekční předtím, než se u něj příznaky objeví. Do karantény tak spolu s nemocným v případě potvrzení nákazy musí jen lidé, kteří byli spolu s ním v době, kdy se u něj příznaky projevily.

Pacienty čeká stejné vyšetření jako při chřipce

První na řadě jsou praktičtí lékaři. Vyšetření probíhá stejně jako u nákazy běžnou chřipkou.

„Udělá se výtěr z nosohltanu a k tomu se odebere jedna zkumavka krve. A tyto vzorky se pak zasílají na Státní zdravotní ústav,“ uvedla Herrmannová. Jiný postup je v případě pacientů, kteří uvedou, že v posledních 14 dnech byli v Číně nebo se vyskytovali na mezinárodním letišti v Asii. Ty čeká převoz do nemocnice na infekční oddělení.

Lék chybí

Přímo se nemoc zatím léčit nedá, zdravotníci mohou jenom tlumit její příznaky. „Léčí se pouze symptomy, teplota, kašel. A v případě pacientů, kteří by měli komplikace, tak se řeší ty komplikace,“ řekla infektoložka Herrmannová.

Jak je to s vývojem léku na koronavirus? Jeho uvedení do oběhu je dlouhodobou záležitostí, vyvinut a dostatečně otestován může být až za rok. „Ten v tuto chvíli nemáme, ani jej nemůžeme brzy očekávat. Zatím se musíme spokojit s opatřeními, která je nutné dodržovat, aby se zabránilo propuknutí pandemie,“ upozornil ředitel české kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) Srdan Matič pro Novinky.cz.





Pro „praktiky“ koronavirus není nic zvláštního

Pokud někdo doma zjistí příznaky stejné jako u koronaviru, s největší pravděpodobností to bude obyčejná chřipka. Ale i na krizový scénář jsou praktičtí lékaři připraveni „Pro nás to není to nic nového. Takové situace se opakují, takže samozřejmě máme instrukce, jak musíme postupovat. Běžně se to týká například infekcí, které se hlásí hygienikům. Pokud se objeví nějaké zvláštní instrukce, okamžitě informujeme praktické lékaře pomocí SMS a na našich stránkách,“ řekla Blesk Zprávám Jana Uhrová ze Společnosti praktických lékařů a připomněla, že z minulosti už mají zkušenost například s ptačí chřipkou nebo s ebolou.

Praktičtí lékaři teď sledují, jestli pacient v minulých dnech nenavštívil některou z krizových oblastí. „V takovém případě okamžitě voláme hygieniky a ti pak zajistí převoz do nemocnice,“ uvedla Uhrová.

Ochrání textilní rouška? Nikoli

Češi kvůli koronaviru začali nakupovat i běžné textilní roušky. Ty je však neochrání. „Nikoli, textilní roušky totiž chrání jen proti bakteriím, ne virům (ty skrze roušku projdou), a navíc primárně chrání směrem ven, ne dovnitř. Roušky jsou dobré k tomu, aby již nemocný člověk nešířil nemoc dál kapénkovou cestou například při chřipce, která je v současné době na vzestupu. Zdravého člověka tedy roušky od nákazy koronavirem neochrání,“ varuje ministerstvo zdravotnictví v době, kdy obchodů roušky mizí velmi rychle.

Co však účinné je, je respirátor. „Koronavirus je nesmírně malý a přes standardní masku může proniknout,“ potvrzuje i Roman Prymula. Abychom byli správně chráněni, měli bychom používat tzv. FFP3 roušku s 3M ventilem. Ta stojí kolem 150 korun, zatímco tu obyčejnou pořídíte klidně za korunu.

„Úloha ochranných masek bude narůstat, byť my na to nejsme úplně zvyklí. Jak se ale onemocnění bude šířit, tak i Češi začnou podle mého názoru nosit masky,“ řekl také Prymula v pořadu Epicentrum na Blesk.cz.

Je možné nakazit se zásilkou z čínských e-shopů?

Během obav z koronaviru se objevují i mezi Čechy různé dílčí otázky. Třeba zda je možné se nakazit při přebrání zásilky z Číny, kde řada Čechů s oblibou nakupuje.

„V tomto případě se není čeho obávat. Koronavirus 2019-nCoV se přenáší stejně jako jiná respirační onemocnění, tedy přenosem z člověka na člověka nejsnáze kapénkovou infekcí. Virus nepřežije mimo lidský organismus více než několik hodin. Proto se ochranná opatření přijímají především na letištích apod., kde je velké množství lidí,“ upozorňuje ministerstvo zdravotnictví.

„Zásilkové společnosti, spedice a například ani Česká pošta žádná takováto opatření v souvislosti s možnou nákazou čínským koronavirem z balíků a zboží obecně nepřijaly, protože k tomu není důvod,“ dodává ministerstvo.

Instrukce pro zaměstnance nemocnic

Hygienici rozeslali do nemocnic instrukce, kterými se zdravotníci na pohotovosti mají řídit v případě podezření na nákazu koronavirem.



Příznaky:

onemocnění s klinickými příznaky závažné akutní respirační infekce vyžadující zdravotní péči nebo přijetí do nemocnice s klinickým nebo rentgenem potvrzeným zánětem plic

nebo

horečka (teplota ≥ 38) při akutním respiračním onemocnění (náhlý začátek respirační infekce s jedním nebo více z následujících příznaků: dušnost, kašel, bolest v krku)

Zdravotníci mají mít také dispozici respirátory typ FFP3 a v případě, že se jedná přímo o ošetřující personál, tak také voděodolný overal, ochranné brýle a rukavice. Ředitelka odboru proti epidemického KHS Praha Zdeňka Jágrová Blesk Zprávám potvrdila, že tato opatření se zatím nerozšířila.