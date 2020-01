Předsedkyně: Je to naše oběť

Jde přitom o jediný Klokánek v Plzeňském kraji. Informaci Blesku potvrdila předsedkyně Fondu ohrožených dětí Hana Kupková. „My se prioritně snažíme ten Klokánek zachránit. Tam není problém ten Klokánek, protože všechny Klokánky jsou v mínusu, tam je problém v tom, že je to jediná prodejná budova, která nám zbývá. Je to naše oběť, kterou my dáváme na oltář ministerstva práce a sociálních věcí," tvrdí Kupková, podle které jsou Klokánky stále špatně financované.

Chybí 5,5 milionů

„Ministerstvo nás za rok 2019 dofinancovalo pouze za sedm měsíců. Nám ale ještě chybí těch zbývajících pět měsíců,“ řekla předsedkyně s tím, že dofinancování zbývající částky ministerstvo odmítlo.

Fond ohrožených dětí tak potřebuje sehnat částku 5,5 milionů, která má pokrýt odvody za zaměstnance na Pražskou správu sociálního zabezpečení a Finanční úřad ČR. Jinak hrozí exekuce. „Pokud ministerstvo neotevře oči a ty peníze nám nedají, tak nám nezbývá než zavřít fungující Klokánek, který může být do budoucna jediným zařízením tohoto typu v Plzeňském kraji,“ vysvětlila Kupková s tím, že aktuálně žije v Klokánku osm dětí.

„Vyhlásili jsme stop stav a nové děti kvůli této situaci nepřijímáme. Ty děti dosud nic nevědí, tety se chovají krásně, aby nic nepocítily," popsala Kupková.

Podle předsedkyně je odhadovaná cena budovy 11 milionů, skutečná prodejní cena podle odhadců je však jen šest milionů, což odpovídá částce, kterou fond potřebuje sehnat.

„Budova už je na prodej, protože kupce neseženete za týden, ale pokud se ty peníze najdou, okamžitě prodej zastavíme. Co se týče prodeje, máme individuální nabídky, oslovili jsme developery i firmy, i s možností toho, že by nás v budově nechali za výhodný nájem,“ dodala Kupková.

Pomoci má novela o ochraně dětí

Klokánky a další krizové domovy pro děti v tísni by mohly od roku 2021 dostávat od státu na dítě skoro o třetinu peněz víc než dnes. Měsíční příspěvek by se mohl zvednout z 22.800 na 30.000 korun. V zařízeních pro okamžitou pomoc (ZDVOP) by ale mohlo být nejvýš 20 míst a neměla by už fungovat v areálu dětských domovů či kojeneckých ústavů, aby se prostředí víc přiblížilo podmínkám v rodině. Dítě by v takovém azylovém domě mohlo strávit také nejvýš rok. Počítá s tím novela o ochraně dětí, kterou připravilo ministerstvo práce.