Černý trh s mateřským mlékem kvete, jak zjistily Blesk Zprávy, a to za 200 korun za litr, ale i za „cenu dohodou“. Není to legální, přináší to zdravotní rizika, ale stále se to děje a internet tomu přeje. Mateřské mléko některé Češky nabízejí na webových inzertních portálech. Maminky, které se z nedostatku toho vlastního pro nákup rozhodnou, ale riskují přenos HIV nebo žloutenky. Volný prodej mateřského mléka je v ČR od roku 1987 z hygienických a zdravotních důvodů zakázán. U jedné z pěti mléčných bank jsme proto zjišťovali, jak skladování mateřského mléka funguje a co musí být splněno ze strany matky.