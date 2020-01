Arriva bude za vlaky „solit“, hrozí jí i odebrání licence. Ředitel půjde za Kremlíkem

Německý dopravce Arriva, který se od prosince na českých železnicích potýká s problémy, bude za svá pochybení nést následky. Mohou za to častá zpoždění, nefungující topení nebo jazyková bariéra bulharských strojvedoucích. Na čtvrtek si dokonce pozval ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) ředitele české pobočky Arrivy, která patří německé společnosti Deutsche Bahn. A ten bude mít co vysvětlovat. Informoval o tom zpravodajský server iDnes.cz.

Dopravce už od krajů stihl obdržel několik pokut, a to nejen za nedodržením smluvních podmínek. Právě krajské samosprávy si totiž od prosince mohou přepravce na dráze objednávat podle svého uvážení.

Na Arrivu si ale posvítil i Drážní úřad, který může s firmou zahájit i správní řízení. V takovém případě by výše pokuty byla několikanásobně vyšší, než penále od krajů. Orgán, který dohlíží na bezpečnost na železnici, může udělit pokutu až ve výši 10 milionů korun. V krajním případě má pravomoc odebrat Arrivě licenci, což by pro dopravce bylo na českých kolejích likvidační.

Souprava nevyjela kopec a musela se vracet

V některých případech hrozí společnosti i vypovězení smlouvy. To ostatně nevyloučil ani sám ministr Kremlík. „Arrivě hrozí pokuty v řádu statisíců, které jí také budou uděleny. Situace se mírně zlepšila,“ řekl šéf resortu dopravy pro iDnes.cz.

Rozpaky u cestujících kromě různých technických závad a zpoždění vlaků budí také bulharští strojvůdci. Jazyková bariéra totiž může za jistých podmínek na dráze představovat určité riziko.

Když se například chtěla v půlce prosince vracet souprava Arrivy zpět do stanice poté, co nevyjela mezi Turnovem a Sychrovem kopec, musel se bulharský strojvedoucí domluvit s česky mluvícím výpravčím. Byla to pořádná fuška.

Mluvčí Arrivy to ale vysvětloval tím, že bulharští vlakvedoucí rozumí česky dobře, mohou mít ale problémy se slangem, který se mezi pracovníky na české dráze hojně používá.

Kraje chtějí po Arrivě zpátky i ušlý zisk

Na stranu německého dopravce se postavil taky český strojvůdce, který si nepřál být jmenován. Řekl, že pokud vlak nevyjede stoupání, není na vině „mašinfíra“, ale lokomotiva. Zároveň uvedl, že komunikace strojvedoucího s výpravčím je třeba jen v případě velkých mimořádností.

A samotná společnost pochybení už dříve přiznala. Ředitel Jiří Nálevka v otevřeném dopise reagoval na potíže Arrivy omluvou cestujícím a sliboval nápravu.

Jenže pokutám už nezabránil. Dopravci to „spočítali“ zatím dva kraje – Zlínský a Liberecký. Sankce se budou týkat zpoždění a náhrady ušlého zisku za cestující. V případě severočeského regionu bude hejtman Martin Půta požadovat i pokutu za nedodržení smlouvy.