Lidovecký exministr Jurečka totiž vyrazil z Olomouce do Prahy kvůli nedělním otázkám Václava Moravce. A jako způsob přepravy zvolil vlak. Nezaskočil ho však ani tak nový jízdní řád, jako jiná „novota“. Ženské nohy na jeho sedadle.

„Člověk si skočí hodit něco za škraň a má po místě... Safra, ale za našich mladých let jsme si aspoň ty botky sundávali. Jako budit děvčicu nebudu, ale Ostravaci by řekli něco jako bonton,“ napsal přerovský rodák Jurečka na svém facebooku při cestě za Moravcem.

Pochvala pro České dráhy od Jurečky

Po cestě zpět pak shrnul, jak na něj působily jiné skutečné novinky Českých drah. „Dnes Olomouc - Praha a zpět vlakem a s České dráhy, které pro mě měly v daný moment časově nejlepší spojení. Dnes byl první den nového jízdního řadu, tak na odjezdu v obou případech bylo mírné zpoždění, což se ale strojvedoucí snažil celkem úspěšně stáhnout. Oceňuji v obou případech sympatický personál a profesionální přístup,“ pochválil České dráhy bývalý šéf resortu zemědělství.

„I když byl vlak cestou zpět naprosto plný, tak průvodčí velmi mile řešila problémy s místem i lidmi kteří seděli jinde než měli,“ poznamenal Jurečka v době, kdy svět oblétá foto Grety Thunbergové z německého vlaku, která kvůli nedostatku místa zůstala sedět v uličce na zemi obklopená kufry při návratu z Itálie do domovského Stockholmu.

Greta Thunbergová v německém vlaku na cestě domů do Švédska | Twitter

„Hodně se kvalita dopravy za poslední roky posunula, nejde zdaleka jen o koridor a soupravy, ale nakonec to jak se člověk cítí dělají z velké části právě zaměstnanci dopravců, díky všem, kteří teď v předvánoční době a velkého náporu cestujících mají úsměv na tváří, ochotu, hlavu plnou informaci a srdce připravené pomoci,“ pokračoval v pochvale Jurečka.

„Navíc vlak je super kancelář s úžasnými výhledy do krajiny, především úseky Choceň - Česká Třebová - Zábřeh na Moravě,“ dodal Jurečka.

Novoty u Českých drah: Zaplatíte i kartou

Českým drahám se však v rámci změn počet spojů mírně sníží, dopravce přišel o část linek objednávaných státem nebo kraji, převezmou je soukromí dopravci. Dráhy i přesto budou mít 90procentní podíl na trhu a provozovat budou v průměru 6854 vlaků denně.

Dopravce posílí zejména spoje mezi Prahou a Brnem, více vlaků pojede také na lince ze severu Moravy přes Břeclav do Vídně i na dalších vnitrostátních linkách. Novinkou je přímé spojení z Prahy do Českých Velenic. Od května příštího roku bude jezdit railjet ze Štýrského Hradce přes Brno do Berlína. Jak se změní vlaky ve vašem kraji? Nový jízdní řád startuje, na papíře už nebude

Dráhy zároveň ode dneška zavádějí pro cestující možnost platit kartou ve všech svých vlacích, kde je průvodčí. Dopravce své zaměstnance vybaví více než 1600 mobilními terminály, zároveň bude zrušeno několik desítek pokladen na stanicích. Možnosti platby kartou rozšíří také Arriva a RegioJet. Leo Express už tuto službu nabízel dříve.

Končí slevy na zpáteční jízdenky

U ČD končí naopak slevy na zpáteční jízdenky, podle mluvčího Radka Joklíka totiž začaly ztrácet význam. „Většina zákazníků využívá kombinaci Flexi zvýhodněné jízdenky na cestu tam a vázané na cestu zpět. Jde o jízdenky takzvaného dynamického tarifu, a ty jsou levnější než zpáteční sleva,“ uvedl. Dynamický tarif znamená, že cena jízdenky na konkrétní trase se mění podle času a vytíženosti spoje. „Nejlevnější jsou vázané jízdenky, protože jsou vázány na konkrétní spoj, tj. nemůžete jet jiným než daným spojem, na který máte jízdenku,“ dodal mluvčí.

Chaos na železnici jižní Moravy! Změny začínají v neděli: Zelený vagon a zrušené kasy

RegioJet, Leo Express i Arriva mají nové spoje

Ode dneška zvýší počet spojů RegioJet. Nově začne provozovat denně 34 rychlíkových spojů na vytížené trase mezi Brnem, Ostravou a Bohumínem a dalších 120 regionálních osobních vlaků v Ústeckém kraji. Provoz dopravce rozšíří také na lince Praha-Ostrava-Košice, kde vlaky budou nově zajíždět do Bohumína, a na trase Praha-Brno-Vídeň/Bratislava. Na Slovensku společnost rozšíří linku do dalších měst.

Na nových tratích začne jezdit také Leo Express. Zajišťovat bude část regionálního provozu v Pardubickém kraji a ve spolupráci s Arrivou také na Zlínsku. Vedle toho nasadí ještě jeden spěšný vlak, který Pardubicko ve všední dny spojí s Prahou a od pátku do neděle také s polskou Vratislaví.

Na devíti nových linkách zahájí provoz Arriva. Dosud dopravce jezdil mezi pražskou Hostivaří a Roztoky u Prahy a z Prahy do Nitry. K tomu nyní přibudou čtyři dálkové linky, které si u Arrivy objednává ministerstvo dopravy. Jde o linky Praha-Turnov-Tanvald, dále Praha-Rakovník, Praha-Příbram-České Budějovice a Kolín-Rumburk-Šluknov. Vedle toho bude Arriva jezdit v Libereckém kraji a na Zlínsku, kde bude jezdit ve spolupráci s Leo Expressem.

Vlastní tarify u pěti krajů

Změny čekají také některé krajské systémy jízdného ve vlacích. Pět krajů bude vyžadovat uplatňování vlastních tarifů, v regionálních spojích tak přestanou platit tarify Českých drah. Jízdenky bude možné koupit pouze na pokladnách ve stanicích nebo ve vlaku.

Jde především o Jihomoravský kraj, který bude jízdenky Českých drah uznávat pouze ve spojích, které jezdí mezi více kraji. Menší změny nastanou také v Libereckém, Olomouckém, Zlínském a Ústeckém kraji. Systém každého kraje je odlišný. V ostatních krajích zůstává vše při starém a budou v nich nadále platit jízdenky státního dopravce. Důvodem změn jsou podmínky nových smluv, které kraje s Českými dráhami uzavřely.